Elisa Oyj on laajentanut mobiilin– ja kiinteän verkkonsa kattavuutta Pohjois–Pohjanmaan alueella muun muassa Oulussa, Kuusamossa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Mobiiliverkon kapasiteettia on parannettu ja kiinteän verkon yhteys on nyt tarjolla yhä useammalle, kerrotaan Elisan tiedotteessa.

Lisäksi Elisa avasi Ylivieskaan, Nivalaan, Liminkaan, Kalajoelle, Iihin ja Haapavedelle 5G–verkon sekä laajensi jo aiemmin avattua verkkoa Oulussa, Kuusamossa, Raahessa ja Kempeleessä.

Pohjois-Pohjanmaalla noin puolet asukkaista asuu Elisan 5G-verkon alueella, Ylivieskassa ja Oulussa prosenttiosuus noin 80 prosenttia. Yli puolet suomalaista yli 100 paikkakunnalla asuu Elisan 5G–verkon alueella.

– Kun korona–aika alkoi, ihmisten elämä kokonaisuudessaan siirtyi koteihin. Verkossamme tapahtui valtakunnallisesti merkittävä, yli 30 prosenttia kasvu mobiilidatan käytössä. Kasvu on jatkunut Pohjois-Pohjanmaan alueella tasaisesti koko koronavuoden ajan, ollen huhtikuussa 2021 noin 15 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana, Elisan Pohjois–Suomen aluejohtaja Jarmo Mikkola sanoo tiedotteessa.

– 15 myydyimmästä puhelinmallistamme jo 10 on 5G-laitteita. Yritysten käyttöön ostetuissa laitteissa suhde on liki sama. Tämä kertoo siitä, että suomalaisten siirtyminen 5G:n käyttäjiksi kiihtyy koko ajan, Mikkola jatkaa.

Lue lisää: Ky­syim­me, joko 5G-lait­teil­la on käyttöä ja kuinka kattava verkko on – "Kar­tal­la peitto voi näyttää ni­mel­li­sel­tä, mutta varsin iso osa väes­tös­tä on jo mukana"

DNA laa­jen­taa 5G-verk­koaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – verk­ko­ja otettu käyt­töön Haa­pa­ve­del­lä, Iissä, Li­min­gas­sa, Mu­hok­sel­la, Ni­va­las­sa ja Py­hä­joel­la