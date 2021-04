Pohjoispohjalaisista yli 30-vuotiaista miehistä vain 7,7 prosenttia syö kasviksia suositusten mukaisesti. Kuva: Jarmo Kontiainen

Työkykyongelmat ovat työttömillä yleisiä. Pitkäaikaistyöttömistä jopa puolella on heikentynyt työkyky. Heillä on usein työssäkäyviä heikompi terveys ja koettu elämänlaatu, enemmän mielenterveysongelmia ja yksinäisyyttä. Lihavuus on yleistä, sillä joka neljäs eli 25 prosenttia työikäisistä on lihavia (painoindeksi on 30 tai sen yli).

Myös ruokatottumuksiin tarvittaisiin muutosta. Esimerkiksi FinTerveys-tutkimuksen mukaan pohjoispohjalaisista, 30 vuotta täyttäneistä miehistä vain 7,7 prosenttia syö kasviksia suositusten mukaisesti. Terveyskäyttäytymiseen ja elintapoihin liittyvillä ongelmilla on vaikutus myös kansantalouteen ja niiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja.