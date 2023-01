Neljään henkirikokseen syyllistynyt Michael Penttilä on yksi pahamaineisimmista ja tunnetuimmista elinkautisvangeista Suomessa. Elinkautista istutaan keskimäärin 14-15 vuotta. Kuvassa alkujaan oululainen rikollinen tuomiolla hovioikeudessa vuonna 2019. Kuva: Lännen Media

Vankien määrä suomalaisvankiloissa on vuosikymmenten ajan vähentynyt, mutta elinkautisvankien määrä on pysynyt korkeana.

Suomen vankiloissa istuu Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) tuoreimman tilaston mukaan 193 elinkautisvankia, mikä on samaa tasoa kuin edellisvuosina. Reippaimmin elinkautisten määrä nousi vuoteen 2014 asti.

Elinkautista istutaan Suomessa harvoin koko elämän ajan, mutta myös tuomioiden pituus on lisääntynyt. Keskimäärin elinkautinen kestää 14–15 vuotta. Pisimmillään kaikkein vaarallisimpana pidetyt vangit ovat istuneet tuomiotaan reilusti yli 21 vuotta. Ennen vuotta 2007 enemmistö elinkautisvangeista armahdettiin ennen kuin 12 vankeusvuotta tuli täyteen.

Toukokuun alussa liivijengi United Brotherhood teetti Riihimäen vankilassa tilaustyönä rajun pahoinpitelyn, jossa uhriksi joutunut vanki sai muun muassa kallonmurtumia. Kuva: Arttu Laitala

Selvitimme, millainen on suomalainen elinkautinen vankeustuomio. Alkaneena vuonna elinkautisesta vapautuu seitsemän vankia. Nykyistä edeltäneinä vuosikymmeninä elinkautisvankien määrä kasvoi yhdeksänkertaiseksi. Kuva: Lännen Media

Lapin yliopiston rikosoikeuden professorina pitkään toimineen emeritaprofessori Terttu Utriaisen mielestä pääsyy elinkautisten suureen määrään on oikeusjärjestelmään liittyneissä mullistuksissa. Ennen Suomen vaarallisimmat, rikoksensa uusineet väkivaltarikolliset suljettiin oikeusministeriön määräämiin, 2000-luvun alussa lakkautettuihin pakkolaitoksiin.

Pakkolaitoksiin voitiin sulkea määräämättömäksi ajaksi, vaikka koko loppuelämäksi. Laitoksiin eristettyjä pyttyvankeja oli vain kourallinen, alle promille kaikista vangeista.

– On yllättävää, että elinkautisvankeja on vielä niinkin paljon. Pakkolaitosten lopettamisen lisäksi se voi johtua siitä, että psykiatrisissa sairaaloissa on lääkehoidon kehittymisen takia entisaikoihin verrattuna enää hyvin vähän väkeä. Nyt osa niistä, jotka ennen olivat mielisairaaloissa, ajautuvat aikaa myöten vankiloihin, Utriainen lataa.

Suomen oikeusjärjestelmässä on Utriaisen mukaan vaarallinen aukko. Sen syövereihin hulahtaa äärimmäisen vaarallisia, muiden ihmisen henkeä ja terveyttä uhkaavia sarjamurhaajia, jotka voivat mellastaa pitkään ennen kuin järjestelmä tunnistaa ja nappaa heidät. Yhtenä esimerkkinä ongelmasta Utriainen viittaa sarjakuristaja Michael Penttilään, joka syyllistyi karmiviin tekoihin useilla vuosikymmenillä, ennen kuin vuonna 2020 tuomittiin murhasta elinkautiseen.

– Jos on tappanut elämänsä aikana useita ihmisiä niin kuin elinkautisen saanut sarjakuristaja, on ylittänyt sen kynnyksen, mikä normaalilla ihmisellä on, Utriainen huomauttaa.

– Systeemi on aivan idioottimainen, jos joku pääsee tappamaan monta kertaa. Silloin rikosoikeusjärjestelmä on pettänyt. Nykyinen käytäntö toimii niin sanottujen kertamurhaajien kohdalla, mutta järjestelmämme ei tunnista sitä pientä porukkaa, joka ennen pantiin pakkolaitoksiin. Aina vain uudelleen he vapautuvat. Sitten vain levitellään käsiä ja sanotaan, että meillä nyt on tällainen systeemi ja riskit ovat olemassa. Ei yhteiskunta näin voi toimia.

Emeritaprofessori Terttu Utriaisen mielestä rikosoikeusjärjestelmä vaatii remonttia ja lainsäädäntö uudistamista. Kuva: Compic/Markku Ojala

Utriaisen mielestä vaarallisimpien, mieleltään vakavasti häiriintyneiden uusintarikollisten saaminen ajoissa telkien taakse vaatisi lainsäädännön uudistamista.

– Kyllä sitä pitäisi tarkistaa. Ongelma on se, että mielenterveys- ja rikosoikeuslainsäädännön väliin jää selvä gäppi. Mielenterveyspuoli sanoo, että nämä henkilöt eivät ole mielisairaita, eivätkä kuulu meille. Rikosoikeuspuoli taas sanoo, että rangaistuksensa kärsineet saavat lähteä vapauteen. Mikään systeemi ei ota heistä vastuuta. Tämä moka tapahtui sen jälkeen kun pakkolaitosjärjestelmä poistettiin ja lainsäädäntö uusittiin, Utriainen sanoo.

– Koko elinkautisjärjestelmä ja rikoksenuusijoiden porukka pitäisi kartoittaa, vaikka se onkin hyvin pieni, kahden käden sormilla laskettava jengi.

Risen lakimies: Ylärajaa tuomion venyttämiselle ei ole

Suomea kovempi rangaistuskäytäntö on voimassa Norjassa, jossa 21 vuoden maksimivankeustuomiota voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan, jos vanki arvioidaan yhä uhkaksi yhteiskunnalle. Norjan vaarallisin vanki, terrori-iskut Oslossa ja Utøyan saarella toteuttanut Anders Behring Brejvik (nyk. Fjotolf Hansen) on istunut tuomiostaan kymmenen vuotta. Varsinaista elinkautinen-nimikettä Norjassa ei käytetä.

Lännen Median toimituksessa ällistyttiin vuonna 2015, kun joukkomurhaajalta Bering Brejvikiltä saapui uutisdeskiin pitkä omin käsin allekirjoitettu kirje. Asiantuntijat vahvistivat silloin, että Norjassa maan vakavimmasta rikoksesta tuomittu ihminen saattoi lähettää kirjeitä ulkomaailmaan. Kuva: Lännen Media tuotanto

Joukkomurhaajan lähettämän kirjeen ulkopuoliselle pitkälti käsittämätöntä sisältöä emme vuonna 2015 julkaisseet, mutta kerroimme kyllä Norjan vankilakäytännöistä jutussa. Kuva: Lännen Media tuotanto

Utriaisen mielestä suomalaisessa kriminaalipolitiikassa olisi paljon parantamisen varaa verrattuna myös norjalaiseen käytäntöön.

– Kriminaalipolitiikkamme on viime vuosikymmeninä ollut jäykkää ja tasapaksua. Siihen liittyy naiivi ajatus siitä, että ihminen aloittaa aina kaiken nollasta, puhtaalta pöydältä. Vaaleissakin ehdolla olevat rikosrekisterin omaavat henkilöt sanovat olevansa puhtaita, koska ovat rangaistuksensa kärsineet. Eihän ihmisen elämänhistoriaa voi mitätöidä, Utriainen hymähtää.

– Eihän elämänhistoriaa mitätöidä positiivissakaan asioissa. Siksi onkin ihan hullua, ettei kriminaalipolitiikan puolella mikään menneisyys merkitse mitään.

Utriaisen mukaan uusimiskriteerit ovat olemassa, mutta rangaistuksia korotetaan aina äärettömän vähän.

– Ensikertalaisetkin selviävät yleensä ehdollisella ikään kuin se, ettei ole tehnyt rikosta, olisi jokin ansaintakriteeri.

Elinkautistuomioiden venyttämiselle ei Risen lakimiehen Esa-Pekka Hännisen mukaan olisi Suomessakaan esteitä, vaikka kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan elinkautista istuvalla on oltava mahdollisuus vapautua. Murhaajista yksi on tuomittu elinkautiseen jopa kahteen eri otteeseen.

Ensimmäisen kerran elinkautisvanki voi anoa vapauttamista kymmenen vuoden vankeustuomion jälkeen, jos on tekohetkellä ollut 21-vuotias.

– Aikaisin mahdollinen vapautumisaika on 12 vuoden kuluttua, mutta mitään ylärajaa elinkautisen pituudelle ei ole. Lähtökohta on se, että se on elinkautinen. Jos rajuista rikoksista tuomittua pidetään edelleen erittäin vaarallisena ja väkivaltarikosten uusimisen riski on korkeaksi arvioitu, on teoriassa mahdollista, että elinkautinen venyy hyvinkin pitkälle, Hänninen sanoo.

Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen mukaan suomalaisten elinkautisvankien syyllistyminen uudelleen vakaviin rikoksiin on aina ollut huomattavasti vähäisempää kuin väkivaltarikollisten keskimäärin. Vaarattomia se ei heistä tee.

– Elinkautisvankimme ovat murhista tuomittuja. Hyvin harva tappaa useamman kerran, mutta heitäkin on, Utriainen huomauttaa.

– Vankilasta vapautuessaan elinkautisvangit ovat yli nelikymppisiä, viisikymppisiäkin. Silloin aktiivisin vaihe elämässä on jo tasoittunut. Siksi he uusivat rikoksensa niin hirveän harvoin.

Elinkautisvankeja presidentit eivät enää ole armahtaneet

Kriminaalipolitiikka voi unohtaa, mutta suomalaiset eivät unohda.

Suomen pisimpään istuneiden elinkautisvankien joukossa on maan todennäköisesti tunnetuin rikollinen, kolmoismurhasta yli 20 vuotta istunut, vuonna 2009 vapautettu Juha Valjakkala (nyk. Nikita Bergenström, ent. Nikita Fouganthine). Otsikoihin Suomessa ja Ruotsissa noussut Valjakkala ampui Ruotsin Åmselessa 1980-luvun lopulla kolmehenkisen, itselleen entuudestaan tuntemattoman perheen.

Media seuraa yhä Valjakkalan pakoilua vankeudesta matalalla kynnyksellä, vaikka tuomiot ovat vähäisiksi katsotuista rikoksista.

VERKKOgrafiikka Elinkautisvangit Kuva: Elina Nurmi / TS Grafiikka

Nykyään elinkautisvankien vapauttamisratkaisut ovat Helsingin hovioikeuden käsissä, mutta armahduspäätöksen voi vangin anomuksesta tehdä myös tasavallan presidentti.

Aiemmin elinkautisvankien vapauttamispäätöksen teki yksinoikeudella presidentti, mutta vanha käytäntö muuttui vuonna 2006. Käytännössä presidentti ei ole vuoden 2007 jälkeen armahtanut ainoatakaan elinkautisvankia.

Muista rikoksista presidentit ovat armahtaneet, mutta presidentti Sauli Niinistön linja on ollut edeltäjiään tiukempi. Viime vuonna Niinistö ei armahtanut ketään.

Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen mukaan elinkautisensa vuosittain aloittavien määrä on moninkertainen verrattuna vapautuneisiin. Elinkautisvankien vapauttamiseen ylipäätään suhtaudutaan aiempaa kriittisemmin. Tuomioita on pidentänyt myös vapauttamisen vaatimuksena oleva oikeuspsykiatristen väkivaltarikosten uusimisriskianalyysien tekeminen.

– Sen jälkeen, kun vapauttamispäätökset siirtyivät pääosin Helsingin hovioikeuden ratkaistaviksi, ovat elinkautiset jonkin verran ankaroituneet ja pidentyneet. Kun oikeuskäytäntö muotoutuu jonkinlaiseksi, voi tulla paineita tulkita samanlaisia tapauksia samalla tavalla, Esa-Pekka Hänninen muotoilee.

– Kun laista poistettiin alentuneesti syyntakeisen määritelmä, voitiin tuomita enää vain syyntakeisena tai syyntakeettomana. Sekin toi lisää elinkautisvankeja. Siinäkin mielessä järjestelmä on ankaroitunut.

Ensi vuonna vapautuu Helsingin hovioikeuden päätöksellä seitsemän elinkautisvankia, joista viisi on istunut tuomiotaan yli 12 vuotta. Pisimpään, 19 vuotta, vangittuna on ollut Pelson vankilan vanginvartijan murhasta ja puutyönopettajan murhan yrityksestä vuonna 2004 tuomittu mies. Riskiarviot eivät puoltaneet vapauttamista.

– Riskianalyysit eivät pysty antamaan sataprosenttista varmuutta, Utriainen huomauttaa.

Suomessa vankilassa istuva elinkautisvanki muistuttaa ulkomuodoltaan usein tavanomaista ihmistä. Periaatteessa elinkautista istutaan vaikka nimensä mukaisena elämän loppuun saakka. Käytännössä vapaus koittaa aikaisemmin. Kuva: Joel Maisalmi

Päävastuu riskiarvioiden toteuttamisesta kuuluu Psykiatriselle vankisairaalalle. Vapauttamista harkitessaan hovioikeus ottaa huomioon riskiarvion lisäksi Risen ja vangin sijoitusvankilan lausunnot. Päätöksentekoa huomioonottaminen ei tosin sido. Käytännössä hovioikeus on vapauttanut elinkautisvankeja, joiden oikeuspsykiatrinen uusimisriski on arvioitu suureksi ja joiden vapauttamista Rise on vastustanut.

Vapauttamista puoltavat, elinkautisvangin asenteita mittaavat tekijät on kirjattu rikoslakiin. Vapauttamista voivat puoltaa päihteiden käytön lopettaminen sekä pitkäjänteisyys opinnoissa tai ammatin hankkimiseksi.

– Aika moni tulee uskoon. Se voi olla ihmisen selviytymiskeino. Sitä kautta saa myös yhteisön ympärilleen, Utriainen sanoo.

Utriainen huomauttaa, ettei sopeutuminen yhteiskuntaan pitkän vankeustuomion jälkeen välttämättä onnistu. Siksi vankilamaailman sääntöjen turvaamaan yhteisöön saatetaan pyrkiä takaisin rikoksia tekemällä.

– Vangit pärjäävät vankilassa, mutta eivät aina vapaudessa.

Väkivaltarikollisuus ei näy naamasta

Millainen sitten on suomalainen elinkautisvanki? Sen arvioimiseksi on tutkittava suomalaisen väkivaltarikollisuuden maantiedettä. Suomen ja Ruotsin vankiloissa työuransa aikana kiertänyt Utriainen muistuttaa, ettei väkivaltarikollista tunnista ainakaan ulkonäön, habituksen tai sosioekonomisen taustan perusteella.

– Paljon hullumpia ihmisiä olen tavannut vapaudessa, Utriainen hymähtää.

– Parrat ajeltuina, suihkussa käyneinä ja selvin päin vangit eivät erotu niin sanotuista normaaleista ihmisistä. Sanotaan, että he ovat psykopaatteja ja sairaita, mutta ihmisissä on hirveän monia puolia. Vaimonsa taposta epäiltyä Ullanlinnan psykiatriakin sanottiin miellyttäväksi lääkäriksi.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) tutkimukset vahvistavat vanhoja käsityksiä siitä, että tyypillinen suomalainen surma tapahtuu edelleen syrjäytyneiden, alkoholisoituneiden miesten ryyppyporukassa. Muut päihdyttävät aineet, huumeet tai lääkkeet, ovat nousseet alkoholin rinnalle vakaviin rikoksiin vaikuttavina etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Surmaajista suurin osa on heikosti kouluttautuneita, työmarkkinoiden ulkopuolella oleva miehiä, joilla on rikoshistoriaa. Ryyppyporukoissa tapetaan enimmäkseen teräaseilla, puukoilla ja veitsillä.

– Suomessa tyypillistä on se, että tilanne riistäytyy käsistä jonkinlaisessa porukassa päihteiden vaikutuksen alaisena ja menee ylitapon puolelle. Kyllä se vain niin on pähkinänkuoressa ja karrikoiden, että tämä kuvio toistuu usein, Esa-Pekka Hänninen vahvistaa.

Suurin ero entisaikoihin on se, että surmapaikkana ovat aiempaa useammin, 88 prosentissa tapauksista, yksityistilat.

Vaarallisin suomalainen väkivaltarikollinen on tuttavilleen ja perheenjäsenilleen. Murhaaja ja uhri ovat yleensä keskenään jonkinasteisia tuttuja, eivät tosin välttämättä pitkältäkään ajalta.

Periaatteessa murhista elinkautiseen vankeuteen tuomitut eivät poikkea kaavasta. Täysin tuntemattomiin kohdistuvat, eniten mediahuomiota herättäneet henkirikokset ovat elinkautistenkin kohdalla erittäin harvinaisia. Naisia elinkautisvangeista on vain kourallinen.

Suomen vankiloissa istuu tällä hetkellä 193 elinkautisvankia. Heistä vapautuu tänä vuonna seitsemän. Kuva Vantaan vankilasta, jossa toimii muun muassa Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikkö. Kuva: Joel Maisalmi

Suomalaisia elinkautisvankeja koskeneessa tutkimuksessaan (2014) Marjatta Kaijalainen löysi elinkautisvangeista yhden, muista väkivaltarikollisista erottavan tekijän: puolustuskyvyttömien uhrien tavallista suuremman osuuden. Eniten puolustuskyvyttömiä oli ryyppyporukkamurhissa, joissa uhri oli sammunut. Toinen selkeä ryhmä olivat nukkuessaan murhatut, jotka olivat yleensä surmaajan perheenjäseniä, puolisoita tai lapsia.

Puolustuskyvyttömiksi Kaijalainen luokittelee myös uhrit, jotka houkuteltiin jonnekin surmaamistarkoituksessa. Näissä tilanteissa tappaja on voinut olla aseistettu tai heitä on voinut olla useita, tai uhrin ja surmaajan fyysisten voimien ero on ollut niin suuri, ettei selviytymisen mahdollisuuksia ole ollut.