Ohjastaja Janne Soronen tuuletti vapautuneesti, kun Elian Web oli juossut Suur-Hollola-ajon ensimmäisessä välierässä tyylikkään voiton. Elian Web on ponnistanut Pohjois-Suomen raviurheilun keulakuvaksi Lumijoelta. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen/Hippos

Katja Melkon treenaama Elian Web vakuutti Lahden Jokimaalla ajetussa Suur-Hollola-ajon välierässä. Janne Sorosen ohjastama ruuna oli kiihdytysvaiheessa nopein, eikä sille löytynyt haastajia jatkossakaan. Loppusuoralla Elian Web pakeni ylivoimaiseen voittoon, kovalla täyden matkan tuloksella 12,0.

Riemukkaisiin tuuletuksiin intoutunut ohjastaja oli syystäkin tyytyväinen ajokkinsa esitykseen.

– Vanhat hyvät ajat tulivat mieleen. Loppukurviin kun tultiin, niin paine ohjissa lisääntyi.

Soronen odottaa Elian Webiltä vahvaa panosta myös sunnuntain finaalissa.

– Kova usko on ruunaan, vaikka kaikkea voi sattua. Hevonen on luotettava tapaus, kun kaikki on kunnossa.

Aiemmin Suur-Hollolassa kakkos- ja kolmossijoille yltäneen Elian Webin rattailla nähdään finaalissa Jorma Kontio.

– Voittavaa valjakkoa ei saisi muuttaa, mutta otetaan se riski kuitenkin, Soronen sanoi.

Muissa välierissä voittoihin ravasivat Hotshot Luca ja Better Boss.

Finaalin voittajalle on luvassa 120 000 euron palkintorahat.