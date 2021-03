Elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN ry järjestää perjantaina 12. maaliskuuta VuosiHiljaisuutta-kampanjan, jolla vaaditaan toimia koronapandemian estämän elävän musiikin alan pelastamiseksi. Kuvituskuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen elävän musiikin alan edunvalvojajärjestö LiveFIN ry järjestää perjantaina 12. maaliskuuta minuutin kestävän hiljaisen hetken elävän musiikin puolesta. VuosiHiljaisuutta-kampanjan hiljainen hetki järjestetään kello 14.05–14.06, jolloin tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun hallitus suositteli tiedotustilaisuudessaan yli 500 hengen tapahtumia kiellettäväksi.

– Musiikkitapahtumien järjestäminen on ollut viimeisen vuoden ajan vuoroin kiellettyä, vuoroin tarkasti säädeltyä. Viimeisin toimialaa kurittava sulku on jatkunut marraskuusta lähtien. Elävän musiikin ala on sopeuttanut toimiaan ja etsinyt uusia, terveysturvallisia tapoja järjestää musiikkitapahtumia, yhdistyksen toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen kertoo.

LiveFIN arvioi tiedotteessaan, että elävän musiikin yksityissektori menetti viime vuonna koronan vuoksi 360 miljoonaa euroa, eli 80 prosenttia alan vuoden liikevaihdosta.

– VuosiHiljaisuutta-kampanjalla haluamme muistuttaa, että kohta on kulunut vuosi. Toista vuotta emme kestä. Vieläkään ei ole syntynyt päätöksiä riittävistä tuista ja työkaluista, jotka mahdollistaisivat alan selviytymisen ja näkymän tulevaisuuteen, LiveFIN ry:n hallituksen jäsen ja Ruisrockin vastaava tuottaja Piia Lääveri kommentoi tiedotteessa.

Hiljaista hetkeä radiossa viettävät kolmetoista radiokanavaa muun muassa Radio Nova, Radio Rock, Hitmix sekä Radio Pooki.

Yhdistys vaatii kampanjalla suomalaisen elävän musiikin alan pelastamiseksi tapahtumien takuutukimallia sekä julkista keskustelua alan exit-suunnitelmasta ja tulevaisuuden näkymistä. LiveFIN vaatii myös, että musiikkialan ammattilaisten ehdottamat ratkaisumallit otettaisiin osaksi päätöksentekoa.

Suomen elävän musiikin alan edunvalvontajärjestö LiveFINin jäsenistöön kuuluu keikkapaikkoja, festivaaleja, konserttijärjestäjiä sekä agentteja. Oulusta yhdistyksen jäseniin kuuluu muun muassa 45 Special -klubi.