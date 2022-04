STT

Suomessa säännöllisesti piipahtava Ari Vatanen nähdään kesäkuussa Keski-Suomen maisemissa ralliauton puikoissa. – Silloin järjestetään Ouninpohja-ralli, jossa ajan nolla-autoa. Vatanen kuvattuna Pariisissa vuonna 2012. Kuva: Johanna Leguerre

Menopeli kuin menopeli, eteläisessä Ranskassa yli 30 vuotta asunut rallilegenda Ari Vatanen on kuin kotonaan 1990-lukulaisen Valmet-traktorin ratissa, josta hänet tavoittaa keskellä viikkoa puhelinsoitolla.

– Valmet 6600:lla on tullut kuskattua apulantaa oliivipuiden juurille. Täällä on tulossa sadetta, ja nyt on oikea aika levittää lannat, jotta ne sulavat maahan, Vatanen kertaa kevätkiireitään Ranskasta.