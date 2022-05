Suomesta tulee puolustusliitto Naton jäsen. Se on ollut selvää jo pari kuukautta. On jo aika kääntää katseet Nato-jäsenyyden toteutumisen jälkeiseen aikaan. Yllättävintä varmaankin on, että siinä on niin vähän yllättävää. Muutos on pienempi kuin nyt otaksutaan, pelätään tai toivotaan.

Jäsenyys on Suomen suurin turvallisuuspoliittinen muutos toisen maailmansodan jälkeen. Silti se muuttaa vain vähän jokapäiväistä elämäämme. Suurin muutos on henkinen: tunnemme olevamme paremmassa turvassa kuin olisimme ilman jäsenyyttä.