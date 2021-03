Oulu

Raili ja Eero Yrjänäinen ovat tyytyväisiä siitä, että ovat ryhtyneet jakajiksi eläkeiässä. Kuva: Niina Hentilä

Jakajan työtä voisi helposti kuvitella yksinäiseksi ja puuduttavaksi työksi. 71-vuotiaat Raili ja Eero Yrjänäinen puhuvat siitä kuitenkin erityisen lämpimään sävyyn.

Jakamisen ohessa ennättää Railin mukaan jutella ihmisten kanssa, ihailla pihoja ja metsäjäniksiä, kysyä komean omenapuun lajiketta tai pakahtua, kun pikkutyttö juoksee rappukäytävään ja kiittää mainoksista.

– Kyllä tämä oikeastaan harrastus on. Rytmittää viikkoa mukavasti, kun on jotain tekemistä. Kunto pysyy hyvänä. Ja kyllähän tästä vähän maksetaankin, Raili sanoo.

– Minä kutsun sitä suolarahaksi, Eero tarkentaa hymyillen.

Yrjänäiset ovat jakaneet Oulu Suorajakelu Oy:n mainoksia ja lehtiä nyt kolmen vuoden ajan.

Into jakamiseen iski yllättäen, kun pariskunta näki mainoksen, jossa haettiin jakajia.

– Tämä avartaa omaa ajatusmaailmaakin, kun suomalaiset ja ulkomaalaiset tekevät yhdessä töitä. Meillä on tosi hyvä porukka.

– Mahtava henki. Siellä on pari filosofia. On aina kiva kuunnella, kun he alkavat keskustella, Eero hymyilee.

Aluksi pariskunta aloitti yhdestä jakoalueesta, mutta reviiri on sittemmin laajentunut. Nyt Yrjänäisten vastuulla on peräti kuusi aluetta.

– Vaimo ei osaa sanoa ei, Eero levittelee käsiään.

– On kivaa nähdä uusia alueita. Ei sitä muuten tulisi niissä liikuttua, Raili puolustautuu.

Yrjänäisistä onkin kehkeytynyt useiden asuinalueiden asiantuntijoita. Mäntylässä on heidän mukaansa kauniita pihoja ja Oulun mittapuulla yllättävänkin mäkiset maastot. Metsokankaasta Eerolla oli omat epäilyksensä, mutta alue osoittautui hienoksi.

Sopii pariskunnille

Raili työskenteli ennen eläkkeelle jäämistään toimistotyöntekijänä, Eero puolestaan elinkeinoasiamiehenä ja rakennusinsinöörinä. Jakelu on ollut heille kokonaan uusi aluevaltaus.

Yrjänäiset toivovat, että voisivat omalla esimerkillään innostaa muitakin eläkeläisiä jakajiksi. Etenkin pariskunnille työ sopii heidän mielestään mainiosti.

– Kun työtä tekee pariskuntana, se nopeuttaa jakoa, rahat tulevat samaan perheeseen ja kumpikin saa liikuntaa, Eero luettelee.

– Tässä on myös se etu, että 65-vuotiaat voivat vielä kasvattaa 68-vuotiaaksi asti eläkettään. Tiedän yhden, joka on saanut kasvatettua vuoden aikana eläkettään 50 eurolla kuukaudessa. Kolmessa vuodessa hän ehtii kasvattaa sitä 150 eurolla. Harmi, että me emme hoksanneet sitä ajoissa.

Nykyisin työpaikoilla puhutaan paljon ikärasismista, mutta jakajina Yrjänäiset eivät ole sellaista kokeneet. Heidän mielestään työ päinvastoin sopii vanhemmalle väelle erinomaisesti.

– En minä ainakaan koe sitä mitenkään fyysisestikään raskaaksi, Raili sanoo.

– Ei se vielä ole. Meillä on ilmeisesti hyvä kunto, Eero lisää.

Raili kertoo jäävänsä joskus miettimään jälkeenpäin, kävivätkö he varmasti kaikissa alueen taloissa.

– Silloin tekisi mieli palata tarkistamaan, Raili nauraa.

– Onneksi Eero on hyvä suunnistamaan. Se auttaa tässä työssä. Olen hirveän tyytyväinen, että lähdimme tähän.

Kaleva Medialla on omistusosuus Oulu Suorajakelusta.