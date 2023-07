Jatkossa myös esimerkiksi koirille on järjestettävä jatkuva vedensaantimahdollisuus. Arkistokuva. Kuva: Tiina Wallin

Uusi eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan vuoden 2024 alusta lähtien, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan. Laki parantaa tuotanto- ja seuraeläinten elinoloja monin tavoin.

Uuden lain mukaan kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla tulee olla pysyvässä pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä. Pysyvä pitopaikka on sellainen, jossa eläin viettää pääosan vuorokaudesta.

Aiemmin esimerkiksi kissoille ja koirille ei ole vaadittu jatkuvaa vedensaantia. Ulkotarhoissa asuvien eläinten kohdalla uusi laki voi tarkoittaa sitä, että niille on järjestettävä lämmitettävät vesikupit talvisin.

Jatkuvan vedensaannin vaatimus ei kuitenkaan koske esimerkiksi poroja silloin, kun saatavilla on puhdasta lunta, vastasyntyneitä eläimiä ja sellaisia eläinten pysyviä pitopaikkoja, joissa sulan veden jatkuva saatavuus on talviaikana kohtuuttoman vaikeaa järjestää, kerrotaan Ruokaviraston nettisivuilla. Jälkimmäisiä tulevat olemaan vasikoiden iglukasvatus, ammattimaiset rekikoiratarhojen rekikoirat ja tietyt turkiseläimet. Eläimet on kuitenkin juotettava vähintään kolme kertaa päivässä.

Eläintenpitäjien on lain mukaan myös järjestettävä eläinten tarkastamiselle ja hoitamiselle asianmukaiset tilat ja välineet. Sairas tai vahingoittunut eläin tulee myös tarvittaessa sijoittaa erilleen muista eläimistä ja sille on annettava mahdollisuus lepoon.