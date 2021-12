Koronapassia voidaan käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Kuvituskuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän kyselyn mukaan 64 prosenttia suomalaisista ja 62 prosenttia työssä käyvistä suomalaisista kannattaa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille. Kysely teetettiin Taloustutkimuksella.

Koronapassi tällä hetkellä käytössä leviämisalueilla esimerkiksi ravintoloissa, tapahtumissa ja osassa liikuntatiloja. Passilla voi vapautua käytössä olevista koronarajoituksista.

EK kertoo vaatineensa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille jo pitkään. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää outona, että esimerkiksi ravintolassa asiakkaalta kysytään koronapassia, mutta työntekijöiltä niitä ei voida pyytää.

EK:n tiedotteessa nostetaan esiin myös vanhusten hoitolaitokset, jossa hoitajilta ei tarkisteta koronapasseja.

– Työnantajan velvoite on huolehtia siitä, että työturvallisuus on mahdollisimman korkealla tasolla. Myös tämän takia koronapassin käyttöä on nyt laajennettava työpaikoille. Hallituksen tulee nyt käynnistää koronapassin käytön laajentamisen valmistelu, jotta passi saadaan pikaisesti käyttöön, Häkämies toteaa tiedotteessa.

Kyselyssä haastateltiin 1269:ää henkilöä. Kysely tehtiin internetpaneelissa 3.–7. joulukuuta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä.