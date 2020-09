Pekka Tuomikosken mielestä nykyihmisiä on tarpeen varoittaa Hitlerin ideoista, koska samantyyppisiä ajatuksia esiintyy myös tämän päivän Euroopassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

”Vielä tänäkin päivänä pidän onnellisena sattumana, että kohtalo määräsi syntymäpaikakseni juuri Innin Braunaun. Tuo pikkukaupunki sijaitsee näet molempien saksalaisten valtakuntien rajalla, joiden palauttaminen jälleen toistensa yhteyteen tuntuu ainakin meistä nuoremman polven miehistä elämäntehtävältä, joka on toteutettava kaikin keinoin!”

Näin alkaa Adolf Hitlerin Taisteluni. Suomennos on Lauri Hirvensalon, ja sen on julkaissut WSOY jatkosodan aikana vuonna 1941. Se onkin tähän mennessä ainoa kerta, kun teos, jossa tuleva diktaattori esitteli maailmankatsomuksensa ja samalla kansallissosialismin perusteesit, on julkaistu Suomessa.