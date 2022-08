Oulun vaalipiirin vihreät valitsi Eija Kotkavirran uudeksi puheenjohtajakseen. Kuva: Oulun vihreät

Oulun vaalipiirin vihreät on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Eija Kotkavirran.

Kotkavirta valittiin puheenjohtajaksi yksimielisellä päätöksellä piirijärjestön ylimääräisessä kokouksessa tänään sunnuntaina.

Kotkavirta on pitkän linjan aktiivi, joka on ollut mukana vihreiden toiminnassa 30 vuotta. Hän on toiminut kuntapolitiikassa ja vihreissä järjestöissä yhteensä 20 vuotta, ensin Jyväskylässä ja Keravalla. Ouluun hän muutti vuonna 2012.

Oulussa Kotkavirta on toiminut aktiivisesti Oulun seudun Vihreissä Naisissa ja kuulunut Oulun vaalipiirin vihreiden hallitukseen.

– Vihreissä tarvitaan sekä nuorta, uutta innostusta ja tuoreita näkemyksiä tuovaa porukkaa, että meitä kokeneita konkareita, jotka olemme ehtineet nähdä sekä hyviä että huonoja vaiheita tällä taipaleella sekä sen, kuinka tärkeää on ylläpitää ja kehittää toimintaa myös syrjäseuduilla, Kotkavirta sanoo tiedotteessa.

Oulun piirijärjestön ylimääräisessä kokouksessa esiteltiin myös kaksi uutta eduskuntavaaliehdokasta: Silja Keränen (Kainuu) ja Esko Romsi (Oulu).

Oulun vihreillä on nyt yhteensä yhdeksän eduskuntavaaliehdokasta.

Juttua muokattu 28.8. klo 20.20: Eija Kotkavirta valittiin Oulun vaalipiirin vihreiden puheenjohtajaksi, ei Oulun vihreiden puheenjohtajaksi.