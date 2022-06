Serkuksilla on ikäeroa vain pari kuukautta - Mirja Tuliniemi asettui kiikkumaan nuoremmuuttaan ja Armi Kyllönen antaa vauhtia Heinätorin puistossa, takavuosilta tutussa. Kuva: Jarmo Kontiainen

"Työssään hän on osoittanut kiitettävää sopeutumista työtehtävään", lukee elokuussa vuonna 1971 päivätyssä työtodistuksessa. Varsin arvostettava toteamus.

Mirja Tuliniemen, 75, viisi vuosikymmentä sitten Oulun kaupungin sosiaalilautakunnalta saama paperi on enemmän, kuin mitä siihen on kirjattu. Neljä kesää oululaislapsia kaupungin leikkipuistoissa kaitsien on valtava määrä muistoja.