Kauhuelokuva kertoo kirjailijasta, joka ottaa perheineen hoitaakseen eristyneen korpihotellin voidakseen kirjoittaa rauhassa. Ei kai paikan eristyneisyys ole liikaa hänen mielikuvitukselleen?

Hohto

Sub klo 21.00





Stanley Kubrickin ohjaama Stephen King -sovitus on kauhuelokuvan klassikko, jonka hahmot, kohtaukset ja kuvalliset ratkaisut elävät tribuutteina, jäljitelminä ja meemeinä. Silti kannattaa muistuttaa, ettei mistään kivasta Halloween-leffasta ole yli neljän vuosikymmenen jälkeenkään kyse. Niin syvälle se turvallisuuden tunteisiin iskee.

Jack Nicholson on kirjailijanhaaveita elättelevä Jack Torrance, joka ottaa hoitaakseen talonmiehen tehtävät hankien saartamassa korpihotellissa. Erämaan rauhaa ja luppoaikaa on luvassa kuukausiksi, mikä ennen pitkää lupaa painajaista Shelley Duvallin esittämälle vaimo Wendylle ja pienelle Dannylle (Danny Lloyd). Kubrick ei turvaudu säikkytehoihin ja putkauttaa pahan ilmoille perheen sisältä. Siksi kai King on Hohtoa inhonnutkin. Ei hänen kirjoistaan ole silti parempaa elokuvaa tehty. (USA/Britannia 1980)