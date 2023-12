Presidentinvaalit 2024

Valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokas, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vastaa kymmeneen kysymykseen Kalevan ehdokassarjassa.

Millainen on Suomen henkinen kestokyky Venäjän pahantahtoisessa toiminnassa?

– Suomen henkinen kestokyky on vahva ja luotan suomalaisiin siinä, että olemme valmiita puolustamaan Suomea kaikilla ulottuvuuksilla. Tämä kuitenkin edellyttää, että meillä pidetään huolta kansakunnan eheydestä, eikä tehdä ratkaisuja, jotka ruokkivat eripuraa. Kannan kyllä huolta siitä, että meillä on kahtiajako on Suomessa kärjistynyt. Se näkyy myös työmarkkinoilla viime aikojen keskustelussa ja lakoissa, joita on nähty. Minun viestini sekä työnantajille että palkansaajaliikkeelle on se, että talvisodan tammikuun kihlauksen 1940 hengessä, että yritetään yhdessä vielä.