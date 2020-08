Ei kiitos, en tahdo kertakäyttöisiä muovihousuja – Pikamuoti käy jo kestämättömäksi, mutta miten kulutusta voisi muuttaa?

"Kaikki yllä olevat vaatteesi ovat muovia ja lentävät lopulta roskiin", sanoi erään pienkehräämön asiantuntija minulle. Kauhistuin, koska se oli täysin totta – ja koska vaihtoehdot ovat oikeasti vähissä.

Monet pukeutuvat muovisekoitteista valmistettuihin pikamuotivaatteisiin, jotka päätyvät roskiin ennen kuin ovat nähneet vuoden päivät.

Niin useat tekevät, mutta tätäkö he tahtovat? Maapallon sietokyvystä revittyjä, kestämättömiä hyödykkeitä? Kaikista tekstiileistä jopa 65 prosenttia on tehty tekokuiduista, kuten nylonista ja polyesteristä.

Kirjoittaja Nea Alanen on Lännen Median toimittaja. Kuva: Ossi Ahola

Luku sai minut ajattelemaan, miksi meidät on yhteiskuntana opetettu tällaiseen kuluttamiseen. Totuushan on, että kaikenlaisten tekstiilikuitujen valmistaminen rasittaa ympäristöä. Ongelmana eivät ole ainoastaan muovisekoitevaatteet vaan se suunnaton määrä, mikä niitä kulutetaan. Halpoja vaatteita on vähän liian helppo hankkia.

Jos joku kaupassa kysyisi sinulta ”Tahtoisitko ostaa nämä muovihousut?”, vastaisitko ”Ilman muuta, ota rahani!”?

Tuskin, mutta näin se käytännössä menee. Markkinointikikkojen avulla muovikin saadaan näyttämään kullalta.

Mitä enemmän vaatteen raaka-aineissa on käytetty erilaisia sekoitteita, sen vaikeampaa ne on kierrättää. Helpompi heittää takkaan kuin kävellä viemään jätesäiliöön – kärjistetysti.

Tätä kirjoittaessa polyesterihousujeni tasku purkautuu hiljalleen. Suututtavaa. Näiden kaksilahkeisten tuomionpäivä on lähellä.

Miten kestämätön kulutuskulttuurimme voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että ostaisimme enemmän kestävää ja laadukasta? Vaatteita, joita jälkipolvemme voisivat käyttää yhtä ylpeinä kuin me isovanhempiemme vanhoja puuvilla-aarteita?

Maailman ylikulutuspäivää vietettiin tänä vuonna pandemiasta johtuen kolme viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna. Lauantaina 22.8. oli se päivä, jolloin kulutuksemme ylitti laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä tuottamiamme hiilidioksidipäästöjä. Silti suuri osa vaatteista tehdään muovista, jotka päätyvät lopulta polttojätteeksi.

Kun etsin aidoista luonnonmateriaaleista tehtyjä vaatteita tai kenkiä, haaviin jää melko vähän juuri sellaisia, mitä itse tahtoisin käyttää – ja sellaisella hinnalla mihin olisi varaa.

Muovilla kyllästettyjä tekstiilivalmisteita taas on verkossa niin monen monta selattavaa sivua, että silmälihaksiini tulee kramppi, kun selaan niitä läpi. Kauppojen rekeistäkään harvoin löytää edullisesti kestäviä pukimia. Vaatteissa on muovin ylitarjonta ja aitouden alitarjonta. Voisiko sen kääntää päinvastoin?