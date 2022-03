Tyrnävä

Miten pienentää kotitalouden hiilijalanjälkeä? Tyrnäväläinen Riikka Kesti pohtii heidän perheelleen sopivinta vaihtoehtoa. Kuva: Heli Rintala

Riikka Kestin edessä pöydällä on erivärisiä ja -kokoisia lappuja. Niihin on listattu monenlaisia arjen tekoja, jotka vähentävät kotitalouden hiilijalanjälkeä. Korvaan auton käytön julkisilla liikennevälineillä. Muutan A-energialuokan puutaloon. Vaihdan sähköautoon. Kävelen lyhyet matkat lihasvoimin. Ja niin edelleen.

Kesti selaa lappuja, valitsee sopivimmat ja sijoittaa niitä aikajanalle, joka päättyy vuoteen 2030. Tavoitteena on, että tuolloin hänen perheensä hiilijalanjälki olisi pienentynyt 2,5 hiiliekvivalenttitonniin vuodessa per henkilö. Tätä ennen Kesti on tehnyt hiilijalanjälkitestin. Laajan kyselyn tulos yllätti hänet, sillä nelihenkisen tyrnäväläisperheen hiilijalanjälki on 5,3 hiiliekvivalenttitonnia vuodessa per henkilö. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on liki kaksinkertainen.