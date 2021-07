Helsinki

Elina Valtonen on kokoomuksen varapuheenjohtaja. Arkistokuva.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen pitää kokoomuksen kotouttamispaperia hyvänä periaatetason listauksena, vaikka yksi alkuperäinen termivalinta oli hänen mukaansa kiistaton virhe.

– Ohjelmassa on mittava lista ja on paljon semmoista, mikä on aidosti hyvää ja mikä on tehtävä. Tämä yksi sanavalinta nyt on ollut tosi harmillinen, Valtonen sanoo STT:lle.

Valtonen sanoo, että ehdotus sosiaaliturvan eriyttämisestä siinä vaiheessa, kun ihminen hakee turvapaikkaa ei myöskään ole ennenkuulumaton, vaan tällaisia ratkaisuja on tehty myös muualla maailmassa.

– Mutta itse olen vahvasti sitä mieltä ja kokoomus myös, että siinä kohtaa kun ihminen Suomessa pysyvästi asuu ja on pysyvä oleskelulupa, on Suomen kansalainen tai ei, on ihan päivänselvää, että kaikilla on samat ehdot.

Kokoomus julkaisi viime viikolla eduskuntaryhmänsä valmisteleman ohjelman, jossa se ehdotti maahanmuuttajien ja "kantasuomalaisten" sosiaaliturvan eriyttämistä. Tällä viikolla "kantasuomalainen" korjattiin tarkoittamaan "Suomessa pysyvästi asuvaa Suomen kansalaista".

Tätä ennen sosiaalisessa mediassa ehdittiin ihmetellä muun muassa, kuka lasketaan kantasuomalaiseksi ja onko ehdotus perustuslain vastainen.

Huomiota on herättänyt myös se, että viime vaalikaudella kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo torppasi sinisten ehdotuksen Suomen sosiaaliturvajärjestelmän muuttamisesta kansalaisuusperusteiseksi.

"Puolueessa ei ole muuttunut yhtään mikään"

Kansanedustaja ja ex-opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo STT:lle, että termijupakka ja keskustelu sosiaaliturvan rajauksesta on peittänyt alleen tärkeimmän asian: miten kotouttamisen prosessi saadaan onnistumaan ja Suomeen tullut henkilö mahdollisimman hyvin osaksi suomalaista yhteiskuntaa, mukaan työelämään ja koulutukseen.

– Tuntuu, että ehkä hukkuu nyt vähän se keskeinen ajatus tässä keskustelussa, mitä nyt parhaillaan käydään.

Hän sanoo seisovansa ohjelman takana mutta toivovansa, että keskustelu pysyy kokonaisuudessa.

Sekä Valtonen että Grahn-Laasonen kiistävät, että kokoomus olisi tiukentanut maahanmuuttolinjaansa valmistautuakseen mahdolliseen hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa tai kilpaillakseen äänestäjistä.

– Puolueessa ei ole muuttunut yhtään mikään. Me nojaamme aivan täysin ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Nämä eivät ole yhtään mihinkään poistuneet, Valtonen sanoo.

– Toivoisin että muutkin puolueet aktivoituisivat keskustelemaan, ettei tätä keskustelua vaiettaisi perussuomalaisten pelosta, Grahn-Laasonen sanoo.

STT kysyi useilta kokoomuksen liberaalimman laidan kansanedustajalta näkemyksiä kotouttamisohjelmasta. Harva vastasi kommenttipyyntöön, osa taas kieltäytyi esimerkiksi lomailuun vedoten.