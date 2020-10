Ateena/Istanbul

Kreikassa Egeanmerellä Samosin saaren tuntumassa on tapahtunut maanjäristys, jonka voimakkuus on ollut 6,7. Järistys on tuntunut sekä Kreikassa että Turkissa.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut jopa suurempi, 7,0.

Kreikassa järistys on tuntunut muun muassa Kreetan saarella ja pääkaupunki Ateenassa asti.

– Useat rakennukset ovat vahingoittuneet, sanoi Samosin saaren apulaispormestari Michalis Mitsios.

Paikallisen televisiokanavan mukaan maanjäristys on aiheuttanut Samosin saarelle "minitsunamin" ja rakennusvahinkoja.

Järistys tuntui Turkin suurissa kaupungeissa

Turkissa ainakin neljä ihmistä on kuollut ja 120 loukkaantunut maanjäristyksen vuoksi, kertoo Turkin terveysministeri Fahrettin Koca. Ministeri kertoi asiasta Twitterissä.

Kreikalle kuuluvan Samosin saaren tuntumassa tapahtunut maanjäristys on tuntunut sekä Kreikassa että Turkissa. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,7. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut jopa suurempi, 7,0.

Maanjäristys kylvi tuhoa Turkissa ainakin rannikolla sijaitsevassa Izmirin kaupungissa, jossa on sortunut rakennuksia. Izmir on yksi Turkin suurimmista kaupungeista.