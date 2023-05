Oululainen vaapuntekijä Eemeli Kallio on painanut pitkää päivää verstaassaan ennen torstaina alkavia erämessuja. Hän on valmistanut isänsä Esa Kallion kanssa harrastuspohjalta lohivaappuja jo pitkään, mutta astetta vakavammaksi viehetehtailu muuttui, kun Eemelivaapun rinnalle syntyi MyLure-vaappu. Se on asiakkaan kustomoima yleisvaappu, ja syy siihen, että Kalliot ovat nyt ensimmäistä kertaa vieheineen erämessuilla.

– Näkyvyyttä lähdetään messuilta hakemaan ja verkostoitumaan, Eemeli Kallio kertoo.

Puisen käsintehdyn Eemelivaapun valmistusmäärä on rajallinen, joten yritys hakee kasvua isommalle yleisölle suunnatulla muovirunkoisella MyLurella, jossa on rämisevät kuulat sisällä. Asiakas valitsee vaappuun mieleisensä runkomallin ja suunnittelee värityksen.

– Maalaamme vaapun asiakkaan toiveen mukaisesti.