Venäjä haluaa pitää Ukrainan etupiirissään. Ilmassa on Venäjän hyökkäyksen uhka. Presidentti Vladimir Putin on jopa kyseenalaistanut Ukrainan valtiollisen olemassaolon perusteet.

Euroopan turvallisuustilanne on tänä vuonna nitkahtanut isoja riskejä sisältävään asentoon. Siksi Suomessakin on syytä käydä kansallinen keskustelu siitä, mitä tilanne meille merkitsee. Nato-jäsenyyden arviointi on tämän keskustelun ydintä.