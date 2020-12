Eduskuntaan kohdistettu kyberisku on vakava hyökkäys demokratiaa ja suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. "Emme voi hyväksyä minkäänlaista vihamielistä kybertoimintaa, olipa se valtiollisen tai ei-valtiollisen tahon toteuttamaa", puhemies Anu Vehviläinen muistuttaa. Kuva: Kimmo Penttinen

Eduskuntaan on kohdistunut syksyllä kyberhyökkäys. Tämän seurauksena joidenkin eduskunnan sähköpostitilien tietoturva on vaarantunut. Joukossa on myös kansanedustajille kuuluvia sähköpostitilejä.

Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Kyseessä on siten vakava isku suoraan suomalaisen päätöksenteon ytimeen. Selvää on, että tämänkaltaisella asialla on seuraukset. Eduskunta ja keskusrikospoliisi tiedottivat poikkeuksellisesta tapahtumasta maanantaina.