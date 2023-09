Helsinki

Kuva: Mauri Ratilainen

Eduskunnan täysistunto on hyväksynyt entisen pääministerin, kansanedustaja Sanna Marinin (sd.) eronpyynnön. Eduskunnan puhemiesneuvosto oli aiemmin kertonut puoltavansa Marinin eroa.

Marin ilmoitti viime viikolla, että hän hakee vapautusta kansanedustajan tehtävistään, sillä hänet on valittu Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi. Instituutti on kertonut, että Marinin tehtävänä on neuvoa eri maiden poliittisia johtajia näiden uudistusohjelmissa.

Perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy.

Vapautus kansanedustajan toimesta myönnettiin keskiviikosta alkaen.

Eduskuntaan nousee Marinin tilalle Lotta Hamari (sd.).

Kyse luottamustoimesta

Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin salissa vain yksi puheenvuoro, joka tuli perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpäältä. Hän sanoi kunnioittavansa puhemiesneuvoston harkintaa, mutta halusi muistuttaa, että kansanedustajuus on luottamustoimi.

– Äänestäjän tulee voida luottaa siihen, että kansanedustajaksi valittu kunnioittaa äänestäjiään ja hoitaa heidän antamaansa luottamusta ja parhaan kykynsä mukaan hoitaa tehtävää.

Mäenpään mukaan vaalipiirissä edustajaehdokkaita kohtaan ei myöskään ole ihan tasapuolista, jos joku pian paikan saatuaan lähtee muihin tehtäviin.

– Äänimäärä olisi siellä ehkä saattanut jakautua eri tavalla.

Hän sanoi lisäksi kannattavansa ajatusta siitä, että eduskunta linjaa selvät pelisäännöt kansanedustajuudesta eroamisesta.

Rahoitus herättänyt keskustelua

Instituutin nimi tulee Tony Blairilta, joka toimi Britannian työväenpuolueen puheenjohtajana vuosina 1994–2007 ja Britannian pääministerinä vuosina 1997–2007. Blair oli pääministeriaikanaan Yhdysvaltain uskollinen liittolainen, ja hän vei Britannian Yhdysvaltain rinnalla mukaan Irakin sotaan vuonna 2003.

Hänen suosionsa hiipui sitä mukaa, kun sotilasoperaatioiden vastustus kasvoi.

Blair ilmoitti instituutin perustamisesta joulukuussa 2016. Instituutin rahoitus on vuosien varrella herättänyt keskustelua ainakin Britanniassa.