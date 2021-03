Helsinki

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola on irtisanottu, kertoi eduskunnan kansliatoimikunta torstaina. Tiedotteen mukaan irtisanomisen peruste on virkavelvollisuuksien vastainen menettely ja sen myötä luottamuksen menettäminen tehtävän hoitoon.

Savola on kertonut luovuttaneensa medialle eduskunnan turvakameroiden tallenteita tilanteesta, jossa kansanedustaja Juha Sipilän (kesk.) kimppuun käytiin tammikuun alussa.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola vahvistaa STT:lle, että tallenteiden jakaminen oli syy Savolan irtisanomiseen.

– Hyvin poikkeuksellista tällainen on eduskunnassa. On (irtisanomisia) toki aiemmin tapahtunut, mutta siitä on aikaa, Paavola sanoo.

Sipilä oli 7. tammikuuta ylittämässä tietä eduskuntatalon lähistöllä, kun vastaantulija kävi hänen kimppuunsa. Poliisi tutkii asiaa epäiltynä pahoinpitelynä. Väkivallanteolle ei esitutkinnassa selvinnyt mitään erityistä syytä.

MTV:n uutiset julkaisi verkkosivuillaan videon tapahtuneesta tammikuun puolivälissä. Savola kertoi omassa selvityksessään päätyneensä luovuttamaan pyydetyt tallenteet, koska saattoi tiedot julkistamalla hälventää epätietoisuutta siitä, ettei kyse ollut hyökkäyksestä demokratiaa tai eduskuntaa kohtaan vaan yksittäisestä tapahtumasta.

Kameratallenteista voi päätellä asioita turvajärjestelyistä

Kameratallenteet koskevat turvajärjestelyjä, joten ne ovat julkisuuslain nojalla salaisia, kertoo eduskunnan tietosuojavastaava Mikko Virtanen. Syynä tähän on hänen mukaansa se, että suoraan järjestelmästä otetuista kuvista tai videoista on mahdollista päätellä yhtä sun toista.

– Kuinka kyvykäs se kamera on, miten se on suunnattu, millainen pimeänäkökyvykkyys sillä on, onko se edes käytössä tietyllä hetkellä... Jos näitä kuvia annetaan sellaisenaan, on vaara, että ne paljastavat sellaista tietoa varsinkin tilanteissa, joissa ne menevät suoraan julkisuuteen, hän sanoo.