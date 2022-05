Helsinki

Kansanedustajien ylivoimainen enemmistö kannatti eduskunnan äänestyksessä Suomen hakemista Naton jäseneksi. Natoon hakemisen kannattajia oli äänestyksessä 188 ja vastustajia kahdeksan kansanedustajaa.

Nato-jäsenyyttä vastustivat äänestyksessä vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo, Katja Hänninen, Anna Kontula, Merja Kyllönen, Markus Mustajärvi ja Johannes Yrttiaho sekä perussuomalaisten Mika Niikko ja valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän Ano Turtiainen.

Poissa olivat kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Suna Kymäläinen (sd.) ja Matti Semi (vas.).

Äänestyksestä poissa oli kolme edustajaa. Eduskunnan äänestyksen tuloksesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Eduskunta päätyi näin kannattamaan ulkoasiainvaliokunnan kannanottoa, jonka mukaan Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä turvallisuutensa vahvistamiseksi.

Hakemispäätös etenee seuraavaksi valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi. Valtioneuvoston odotetaan kokoontuvan jo tänään.

Valtioneuvosto tekee Nato-hakemuksesta vielä tänään illalla muodollisen esityksen, jonka presidentti virallisesti hyväksyy. Sen jälkeen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) allekirjoittaa hakemuksen. Haaviston mukaan hakemuskirje allekirjoitetaan vielä tänä iltana.

Lapin vaalipiirin Mustajärvi teki vastaehdotuksen ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon

Kansanedustaja Mustajärvi teki vastaehdotuksen ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon, ja muun muassa kansanedustaja Yrttiaho kannatti sitä.

Ulkoasiainvaliokunta oli kannanotossaan yhtynyt valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä turvallisuutensa vahvistamiseksi. Mustajärvi esitti vastaehdotuksessaan, että Suomi ei hae sotilasliitto Naton jäsenyyttä vaan pysyy myös jatkossa sotilaallisesti liittoutumattomana.

– Vain sotilasliittojen ulkopuolella Suomella on mahdollisuus pysyä suursodan syttyessä sotatoimien ulkopuolella, hän perusteli ehdotustaan.

Äänestys tapahtuu sen jälkeen, kun parhaillaan käynnissä oleva eduskunnan palautekeskustelu on päättynyt.

Marin: Prosessi ei pääty hakemuksen jättämiseen

Kun eduskunta on tehnyt ratkaisunsa, asia menee valtioneuvostoon. Se tekee tänään illalla muodollisen esityksen, jonka presidentti virallisesti hyväksyy.

Tämän jälkeen Suomen hakemus voidaan toimittaa Naton pääkonttoriin Brysseliin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) huomautti eduskunnalle, ettei liittymisprosessi pääty hakemuksen jättämiseen.

– Meillä on vielä prosessi edessä. Tässäkin kohtaa me tarvitsemme malttia. Me tarvitsemme rakentavaa otetta. Uskon, että Suomen pitkällä historialla ja ulko- ja turvallisuuspoliittisella perinteellä me tätä malttia kykenemme osoittamaan mahdolliset edessä olevat mutkat ja hankaluudet yhdessä ratkaisten, hän sanoi.

Marin lupasi, että eduskuntaa informoidaan prosessin kaikissa vaiheissa.