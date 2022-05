Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) korosti puheenvuorossaan, että Nato-jäsenyys on Suomelle puhtaasti puolustuspoliittinen ratkaisu. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Suomen jäsenyys puolustusliitto Natossa on paras ratkaisu Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi, arvioi eduskunnan puolustusvaliokunta.

Puolustusvaliokunta julkisti tänään lausuntonsa hallituksen turvallisuusympäristön muutosta koskevasta ajankohtaisselonteosta.

Puolustusvaliokunnan mukaan Suomen jäsenyys Natossa nostaisi merkittävästi pidäkettä joutua Venäjän aggression kohteeksi.

– Vaikka Suomen puolustusvoimien suorituskyky on hyvä ja puolustusta on määrätietoisesti kehitetty kymmeniä vuosia, Suomi ei voi pienenä maana yksin luoda sellaista pidäkettä, joka takaisi rauhan säilymisen. Tällöin on katsottava, mitä vahva kansallinen puolustuskyky tarvitsee tuekseen, puolustusvaliokunta kirjoittaa tiedotteessaan.

Valiokunta muistuttaa, että vaikka Suomi tällä hetkellä harjoittaa mittavaa kahden- ja monenvälistä puolustusyhteistyötä, mikään näistä yhteistyömuodoista ei sisällä turvatakuita.

– Puolustussuunnittelun näkökulmasta on lisäksi epäselvää, millaista apua Suomi kriisitilanteessa saisi kumppaneiltaan, valiokunta kirjoittaa tiedotteessaan.

"Puhtaasti puolustuspoliittinen ratkaisu"

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) korosti puheenvuorossaan, että Nato-jäsenyys on Suomelle puhtaasti puolustuspoliittinen ratkaisu.

– Suomi liittyy Natoon maksimoidakseen omaa turvallisuuttaan ja puolustaakseen maataan. Tätä ei ole suunnattu ketään vastaan, Orpo sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa.

Orpo korosti, että myös Naton jäsenenä Suomi haluaa päästä yhteistyöhön Venäjän kanssa.

– Se riippuu siitä, miten Venäjä reagoi meidän Nato-jäsenyyteemme ja millaista politiikkaa Venäjä jatkossa harjoittaa, Orpo sanoi.

Vasemmistoliitolta eriävä mielipide

Vasemmistoliittoa puolustusvaliokunnassa edustanut Markus Mustajärvi jätti lausuntoon eriävän mielipiteensä.

Mustajärven mielestä Suomen tulevaisuuden turvaisi parhaiten jatkossakin liittoutumattomuus eikä Nato-jäsenyys.

– Natoon liittyminen kytkisi Suomen perusteiltaan toisenlaiseen politiikkaan, joka nojaa sotilaalliseen voimaan, ydinasepelotteeseen ja maailman jakamiseen vastakkainasettelulla erityisesti suhteissa Venäjään ja Kiinaan. Vain sotilasliittojen ulkopuolella Suomella on mahdollisuus pysyä suursodan syttyessä sotatoimien ulkopuolella, Mustajärvi kirjoittaa tiedotteessaan.

Mikäli Nato-jäsenyyttä haetaan, Suomen on Mustajärven mielestä tehtävä selväksi, ettei Suomeen sallita ydinaseita missään olosuhteissa.

– Suomen on ilmoitettava, ettei se salli missään olosuhteissa ydinaseiden sijoittamista Suomeen, eikä sen maa-alueita, ilmatilaa tai merialueita käytettävän ydinaseiden kuljetukseen tai läpikulkuun, koska se merkitsisi mahdollisessa suursodassa Suomen joutumista automaattisesti eturintamavaltiona ydinaseiskujen kohteeksi, Mustajärvi korostaa.

Puolustusvaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön. Mietinnön on arvioitu valmistuvan ensi viikolla.



Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 14.46.