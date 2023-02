Poliisi sahasi poikki mielenosoittajien käytössä olleet puiset kolmijalat ja kielsi toimenpiteen kuvaamisen. Nyt asiasta on tehty kanteluita oikeusasiamiehelle ja Poliisihallitus on aloittanut selvityksen asiasta. Kuva: Metsäliike

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut kaksi kantelua liittyen siihen, kun poliisi kielsi mielenosoittajia kuvaamasta mielenosoituksen purkamista Aalistunturilla. Kantelut ovat tulleet vireille viime viikolla.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on linjannut, ettei asiaa ainakaan toistaiseksi tutkita eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Syyksi ilmoitetaan se, ettei oikeusasiamies vakiintuneen käytännön mukaan tutki asiaa, koska se on vireillä muualla.

Poliisihallitus on aloittanut oman selvityksensä tapahtuneesta. Poliisihallituksen aloittamasta selvityksestä uutisoitiin maanantaina. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus kanteluihin on päivätty maanantaille.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen kertoi eilen, että kuvaamiskieltoa koskeva selvityspyyntö on lähetetty Lapin ja Oulun poliisilaitoksille, sillä molempien henkilöstöä oli mukana tapahtumissa.

Väisäsen mukaan kyse on tavanomaisesta selvitysmenettelystä tilanteessa, jossa poliisiin toimintaan on julkisuudessa kohdistettu kritiikkiä ja esitetty väitteitä, että poliisi on menetellyt virheellisesti.

Poliisi kielsi mielenosoittajia kuvaamasta Aalistunturin hakkuutyömaaliikenteen estäneen mielenosoituksen purkamista. Poliisi sahasi mielenosoittajien käytössä olleet puiset kolmijalat ja kielsi sahaamisen kuvaamisen.