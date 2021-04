Edu Kettunen oli Broadcast-yhtyeen aikojen jälkeen pitkään keikkailematta. Hän perusteli hiljaiseloaan sillä, ettei nauttinut esiintymisestä. Kuva: Roni Lehti

Maailmanmenoa mullistanut pandemia on sotkenut laulaja-lauluntekijä Edu Kettusen ja hänen Liisa-vaimonsa arkea vain vähän. Kemiönsaaren pitäjässä puutaloa asuttaa pariskunta omaehtoisesti omissa oloissaan. He muuttivat Varsinais-Suomeen, silloin Perniöön, 1990-luvun alussa.

– Ainoa, mihin korona on vaikuttanut, on se, ettei ole esiintymiskeikkoja. Muuten olemme eläneet täällä aina samalla tavalla kuin viimeksi kuluneen vuoden aikana.