Edessä on ilmastopäätösten alkusyksy. Suomella ja hallituksella on haaste, joka pitää selättää: keinot, joilla Suomen päästöjä lasketaan ja hiilineutraalisuus saavutetaan vuonna 2035.

Haaste konkretisoituu syyskuun alun budjettiriihessä, josta hallituksen on tultava ulos ilmastoratkaisujen kanssa. Me olemme tehneet suomalaisille lupauksen kestävämmästä tulevaisuudesta ja nyt on lunastamisen aika.