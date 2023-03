Kuva: Matti R‰ty

Pesäpallon hallikauden alueellisesti odotetuin kamppailu nähdään tulevana lauantaina Ouluhallissa, kun rakkaat viholliset Lippo ja KeKi iskevät yhteen.

Asetelmat ovat harvinaisen selvät. Tavoitteitaan selkeästi maltillistanut Lippo lähtee haastamaan viime kaudesta vahvistunutta KeKiä.

Lippo lähtee Ykköspesikseen nyt haastajan asemasta. KeKiä puolestaan povataan Superissa "suurten" potentiaalisimmaksi haastajaksi. Myös molempien joukkueiden viuhkamiehinä toimivat nyt uudet herrat.

– Ottelu on meille talvikauden kohokohta, kuvailee Lipon uusi pelinjohtaja, SiiPe:stä siirtynyt Riku Tolonen.

Kuopiosta käsin vielä tällä hetkellä operoiva Tolonen pitää Ouluhallin olosuhteita Ykköspesiksen parhaina.

– Hallin alusta on nopea ja se edesauttaa näyttäviä lyöntejä poikkeuksellisen paljon.

Lipolta on ottelusta varmuudella sivussa selkävaivoista kärsivät Sami-Jukka Korvola ja Jaakko Kemppainen.

Joukkue esittelee tälle kaudelle myös uuden miehen syöttölautasen äärelle, kun Samuli Pohjola hyppää Seinäjoelle siirtyneen Miika Keski-Petäjän saappaisiin.

– Lukkaritilanne on äärimmäisen hyvä. Jos Samuli jatkaa tuolla menolla, niin hän tulee olemaan yksi sarjan parhaista lukkareista.

Lauantaina Tolonen katsastaa oikeita palasia etukentälle. Joukkueensa polttolinjaa hän pitää yhtenä sarjan parhaimmista.

– Yritämme iskeä Kempeleen heikkoihin kohtiin ja tehdä paloja myös pienistä.

"Pelaajien täytyy oppia tuntemaan paremmin minun ajatuksia ja minun täytyy oppia tuntemaan paremmin pelaajia." Petri Tuuva Kempeleen Kirin pelinjohtaja

KeKiä povataan alkavan kauden Superpesiksessä sarjan kestomenestyjien suurimmaksi haastajaksi. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Myös Kempeleessä pelinjohto on vaihtunut.

Haminan pelinjohtajana viime kaudella toiminut Petri Tuuva toivoo ottelun tuovan lisää yhteisiä kokemuksia KeKille.

– Lauantain peliltä odotetaan sitä, että me opimme tuntemaan toisemme pelikentällä vielä entistä paremmin. Pelaajien täytyy oppia tuntemaan paremmin minun ajatuksia ja minun täytyy oppia tuntemaan paremmin pelaajia. Tähän asiaan pelit aina auttavat paljon.

– Suurin juttu mitä nyt on painotettu, on ollut pesiltä lähdöt. Se on harjoituksellinen asia ja kaikkein isoin teema lauantain pelille.

KeKiltä ovat ottelusta varmuudella sivussa Korhosen veljekset (Matti ja Antti) sekä kauden kovin hankinta Tuomas Jussila.

Kaleva näyttää lauantaina tilaajilleen Lippo–KeKi -harjoitusottelun selostettuna monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan lähetystä myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Suora lähetys Ouluhallista käynnistyy lauantaina kello 16.45. Ottelu alkaa kello 17.

Ottelusta tulee myöhemmin tallenne.

Lauantaina 2. huhtikuuta Lippo kohtaa Ouluhallissa Sotkamon Jymyn. Myös tuo ottelu on katsottavissa samaisella tutustumistilauksella.