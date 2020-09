Helsingin poliisille selvisi elokuussa, että edesmenneen suomalaisen kuvataiteilijan Markus Copperin Sixpack of Instant Death -teoksen (1995) kuusi osaa saattavat sisältää räjähdysainetta. Poliisi on tavoittanut puolet osista, mutta kolme osaa on edelleen kateissa. pic.twitter.com/ZvvTi9gtCQ