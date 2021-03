Janne Kuokkanen haki syyskaudelta vauhtia Kärpistä. Nyt oulunsalolaislähtöinen pelaaja on taalajäillä maaliputkessa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpistä syyskaudella vauhtia hakenut Janne Kuokkanen on äitynyt Pohjois-Amerikan taalajäillä mahtivireeseen. New Jersey Devilsiä edustava Kuokkanen on iskenyt maalin nyt neljässä viimeisimmässä ottelussaan.

Oulunsalolaislähtöisen hyökkääjän tuorein onnistuminen on sunnuntailta, kun hän iski joukkueensa avausmaalin ylivoimalla paluukiekosta sarjakärki New York Islandersin verkkoon. Kuokkanen on merkkauttanut nyt 20 pelaamassaan pelissä mainiot pisteet 5+6=11.