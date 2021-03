Edenin allasosasto on suljettu toistaiseksi. Arkistokuva vuodelta 2018. Kuva: Pekka Peura

Oulun Break Sokos Hotel Edenin kylpyläosasto on suljettu toistaiseksi rutiinitarkastuksessa löydettyjen epäpuhtauksien vuoksi.

Hotellin verkkosivuilla kerrotaan, että kylpyläosastolta on löydetty pseudomonas-suvun bakteeria. Hotellin mukaan bakteeri on melko yleinen ja se aiheuttaa harvoin oireita terveillä henkilöillä. Tiedossa ei ole, että kukaan kylpylän asiakkaista olisi sairastunut.

Kylpyläosasto pidetään suljettuna siihen saakka, kunnes bakteeri on tuhottu kaikista tiloista. Ennen avaamista kylpylän vedelle suoritetaan tehoklooraus ja kaikki pinnat desinfioidaan.

Edenin kylpyläosastolle on otettu sisään normaalia vähemmän asiakkaita koronaepidemian vuoksi. Hotellin mukaan kylpylän pukukaapeista on käytössä vain 30 prosenttia ja saunojen ja porealtaiden asiakasmäärää on rajoitettu.