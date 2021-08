Edenistä luopuvan Sokotelin mukaan vuokrasopimuksen päättymisajankohta on hyvä aika tarkastella Edenin toimintaa ja koko hotelliverkostoa, mutta ratkaisun taustalla ovat tietysti kannattavuuteen liittyvät syyt. Korona on rasittanut liiketoimintaa, vaikka kylpylät ja kylpylähotellit eivät olekaan eniten kärsineet poikkeusajasta.

Vuonna 1989 Oulun Nallikariin valmistuneen kylpylähotellin Edenin toimintaa pyörittänyt Sokotel ei tee jatkosopimusta kiinteistön omistajan kanssa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Eden on valmistunut vuonna 1989. Se oli silloin Suomen ensimmäinen subtrooppinen kylpylä. Vuosien varrella kiinteistön nimi on omistajavaihdosten myötä vaihtunut useaan otteeseen. Rakennus on ollut kovassa käytössä ja epäilemättä se tarvitsee perusteellista remonttia. Korjauksia on vuosien varrella tehty, mutta peruskorjauksen aika alkaa olla käsillä.