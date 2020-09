Edellytykset perustehtävien hoitamiseen yliopistoissa on taattava

”Professorilla on kolme syytä olla professori: kesäkuu, heinäkuu ja elokuu”, letkautti valtiovarainministeri ja tuleva pääministeri Alexander Stubb puoli vuosikymmentä sitten. Heiton taustalla on oletus siitä, että opetuksen tauotessa kesä on varattu joutenoloon. Todellisuus on kuitenkin melkeinpä päinvastainen. Kesäkuukaudet ovat kyllä tärkeitä, mutta aivan eri syystä: monelle se on ainoa ajankohta, jolloin jää aikaa tutkimuksen tekoon ja syventävään lukemiseen.

Mieleen tulee eräs kollegani, joka raahasi analyyttisen filosofian historian kirjapinon mukaan rantalomallekin. Hänen kumppaninsa ei suhtautunut asiaan pelkästään myönteisesti.