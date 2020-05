Mielenosoittajat kerääntyivät maanantaina Ecuadorin pääkaupungin Quiton kaduille. Kuva: Jose Jacome

Ecuadorissa on osoitettu mieltä hallituksen taloudellisia toimenpiteitä vastaan.

Maan pääkaupungin Quiton kaduille kerääntyi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan noin pari tuhatta kasvomaskein ja lipuin varustautunutta mielenosoittajaa, jotka uhmasivat sosiaalisen etäisyyden suosituksia.

Mielenosoittajat vastustivat maan hallituksen viime viikolla tekemiä päätöksiä sulkea joitain valtion yrityksiä ja leikata julkisen alan työntekijöiden palkkoja.

– Jos koronavirus ei tapa meitä, hallitus tekee sen, sanoi ammattiyhdistyksen johtaja uutistoimisto Reutersin mukaan.

150 000 työpaikkaa menetetty

Kansalaiset osoittivat mieltään pääkaupungin lisäksi myös muun muassa Guayaquilissa.

Mielenosoituksiin osallistui Ecuadorin sisäministerin María Paula Romon mukaan koko maassa noin neljä tuhatta ihmistä. Yksi poliisi on loukkaantunut.

Quiton pormestari Jorge Yundo Machado varoitti mielenosoittajia, että maassa on edelleen hyvin vakava tilanne ja mielenosoituksissa on suuri tartuntariski.

Ammattiliitot ja sosiaaliset organisaatiot olivat järjestäneet mielenosoitukset.

Ecuacor on yksi Latinalaisen Amerikan pahiten koronaviruksesta kärsineistä maista. Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan virustartunnan on saanut noin 37 000 ihmistä ja tautiin on kuollut yli kaksi tuhatta.

Maan talous on kärsinyt pahasti koronaviruksesta. Presidentti Lenin Morenon mukaan 150 000 työpaikkaa on menetetty koronaviruksen ja sen aiheuttamien rajoitusten takia.

Viime viikolla Maailman terveysjärjestö WHO kertoi, että koronaviruspandemian keskus on siirtynyt Etelä-Amerikkaan.

Brasiliassa on todettu noin 375 000 tartuntaa, mikä on toiseksi eniten koko maailmassa. Tautiin on kuollut Brasiliassa yli 23 000 ihmistä.