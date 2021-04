Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus lähti keskiviikkona Onneli-kirjastoautolla kohti Helsinkiä. Kuvassa hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen. Kuva: Pekka Peura

Oulun, Tampereen ja Savonlinnan kisa vuoden 2026 kulttuuripääkaupunki -tittelistä saadaan pian päätöksen: hakemukset on julkaistu ja satasivuiset, viralliset hakukirjat jätetään opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kesäkuun alussa voidaan odottaa tuomariston päätöstä. Hakemukset lupaavat paljon hyvää ja yllättävää ohjelmaa pitkin vuotta 2026, ja jotain sitä ennenkin.

Suurin budjetti on Tampereella, joka satsaa vuosille 53 miljoonaa euroa. Oulun budjetti on 50 miljoonaa, josta sekä kaupungin että valtion osuus on 20 miljoonaa. Lisäksi alueen kunnilta 4,8, miljoonaa ja EU:lta 4,2, miljoonaa. Savonlinnan budjetti on kolmikon pienin 28 miljoonalla eurolla. Budjetit on laskettu vuosille 2021–2027.