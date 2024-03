Helsinki

Dr. Oetker Suomi ja Lidl kertovat vetävänsä takaisin smoothietuotteita. Tuotteiden raaka-aineessa on havaittu raja-arvon ylittävä määrä hometoksiini patuliinia, minkä vuoksi niitä ei tule käyttää.

Patuliini voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja ruoansulatushäiriöitä.

Dr. Otkerin takaisinveto koskee Smoothie Bowl Strawberry -tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 23.4. tai sitä aiemmin. Globaali kauppanumero (GTIN) on 42463870. Tuotetta on myyty K- ja S-ryhmän kaupoissa.

Yhtiö neuvoo tuotteen ostaneita palauttamaan tuotteen ostopaikkaan tai ottamaan yhteyttä Dr. Oetkerin asiakaspalveluun osoitteeseen oetker@oetker.fi. Sähköpostiin on liitettävä kuva, jossa näkyy tuotteen parasta ennen -päiväys ja eräkoodi.

Lidl puolestaan vetää takaisin erän Solevita Smoothie Red Genius -tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 12.3. Tuotteet voi palauttaa myymälään.

Fazer tiedotti aiemmin vetävänsä myynnistä Froosh Strawberry, Banana & Guava -smoothieita niin ikään raaka-aineesta löytyneiden patuliinipitoisuuksien vuoksi.