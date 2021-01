Helsinki/Washington

Presidentti Donald Trump aikoo päättää kautensa jäähyväispuheeseen, jossa käydään läpi hänen kaudellaan tehtyjä saavutuksia. Kuva: SHAWN THEW

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään viimeisen kokonaisen päivänsä Valkoisen talon johdossa.

Medialähteiden mukaan Trump valmistelisi viime töinään armahduksia Washington Postin mukaan jopa yli 100 armahdusta. Yhdysvaltain senaatissa on puolestaan luvassa tulevien ministerien kuulemisia.

Ensimmäinen nainen Melania Trump julkaisi puolestaan maanantaina jäähyväisviestin Twitter-tilillään, jossa hän puhui muun muassa väkivaltaa vastaan ja kiitti yhdysvaltalaisia.

Videoviestissä Melania Trump toteaa, että ensimmäisen naisen tehtävä on ollut hänen elämänsä suurin kunnia.

Ensimmäinen nainen myös totesi, ettei väkivalta ole koskaan ratkaisu tai oikeutettua. Lisäksi hän sanoi, että yhdysvaltalaisten tulisi nousta jakolinjojen yläpuolelle ja valita rakkaus vihan sijasta.

Bidenien välttely virkaanastujaisten yhteydessä historiallista

Sovittelevasta jäähyväisviestistä huolimatta Melania Trump ei ole perinteiden mukaisesti kutsunut seuraavaa ensimmäistä naista Jill Bidenia vierailulle Valkoiseen taloon tai lähestynyt tätä muutenkaan, uutiskanava CNN ja yhdysvaltalaislehti Washington Post kertovat.

CNN:n mukaan on historiallista, miten Trumpit pyrkivät välttelemään Bideneita virkaanastujaisten alla ja virkaanastujaispäivänä.

Donald Trump ei aio osallistua keskiviikkona presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Jos hänen aikeensa pitää, on hän uutistoimisto AFP:n mukaan 152 vuoteen ensimmäinen presidentti, joka ei ole osallistunut seuraajansa virkaanastujaisseremoniaan.

Valkoisen talon entinen viestintäpäällikkö Anthony Scaramucci kertoo CNN:lle saaneensa kutsun Trumpin suunnittelemaan lähtöseremoniaan. Scaramucci sai potkut tehtävästä vain 10 päivän jälkeen hyökättyään julkisuudessa voimakkain sanoin monia Valkoisen talon kollegoitaan vastaan.

Scaramucci on myös kritisoinut julkisuudessa Trumpia ja arvioi saamansa kutsun olevan merkki epätoivosta, jolla vieraita pyritään haalimaan paikan päälle.

CNN: Trumpin videoitu jäähyväispuhe julkaistaneen tiistaina

Vaimonsa lailla myös Donald Trumpin kerrotaan nauhoittaneen jäähyväispuheen. Asiasta kertoo uutiskanava CNN virkamieslähteeseen vedoten.

Videolla Trumpin kerrotaan listaavan nelivuotisen presidenttikautensa saavutuksia, joiden tulisi hänen mielestään määritellä hänen hallintokauttaan.

Maanantaina Valkoisessa talossa nauhoitetun videon odotetaan tulevan julki tiistaina paikallista aikaa, uutiskanavan lähde kertoo. Lopullinen julkaisuaika ei ole kuitenkaan tiedossa.

Lähteen mukaan Trump viittasi videolla uuteen hallintoon, mutta on epäselvää, myöntääkö presidentti edelleenkään suoraan vaalitappiotaan.

Trump on pysytellyt viime päivinä jossain määrin poissa julkisuudesta.

Trumpilla edeltäjiään alempi keskimääräinen kannatus

Donald Trump lähtee Valkoisesta talosta presidenttikautensa alimman kannatuksen saattelemana. Yhdysvaltalaisen Gallupin tekemän kannatuskyselyn mukaan vain noin 34 prosenttia yhdysvaltalaisista tukee Trumpin virassaan tekemää työtä.

Trumpin kannatus oli aiemmin pudonnut vuoden 2017 lopulla useaan otteeseen 35 prosenttiin, mutta tuoreessa mittauksessa kannatus sukelsi vielä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Trumpin presidenttikauden viimeisin kannatuskysely tehtiin tammikuun 4. ja 15. päivän välillä. Tammikuun kuudentena päivänä presidentin kannattajat yrittivät vallata maan kongressitalon.

Kyselytutkimuksessa nostettiin myös esille se, että Trumpin keskimääräinen kannatus presidenttikautensa aikana on ollut 41 prosenttia. Tämä on neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin yhdelläkään hänen edeltäjistään Gallupin kannatuskyselyhistorian aikana. Seuraavaksi alin keskimääräinen kannatus on ollut 1945–1953 virassa olleella demokraattipresidentti Harry S. Trumanilla.

Kaikkein korkeimmillaan Trumpin kannatus oli vuoden 2020 alussa pian sen jälkeen, kun hän oli saanut virkasyytteen vuoden 2019 joulukuussa Ukraina-skandaalin takia. Republikaanienemmistöinen senaatti äänesti kuitenkin viraltapanoa vastaan.

Trump on maan historian ensimmäinen presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Tuoreeltaan edustajainhuone asetti väistyvän presidentin virkasyytteeseen toissaviikkoisen Capitolin mellakan vuoksi.

Mediat: Trump poistamassa koronamatkustusrajoituksia

Trumpin kannatus jatkui korkeana myös koronapandemian alkuvaiheessa, kun iso osa yhdysvaltalaisista uskoi Trumpin reagoivan virusuhkaan hyvin.

Yhdysvalloissa on ollut määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja koronakuolemia koko maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu Johns Hopkinsin seurannan mukaan jo lähes 400 000. Tartuntoja puolestaan on varmistettu yli 24 miljoonaa.

Trump on kertonut poistavansa vielä presidenttikautensa ehtoopuolella koronapandemian vuoksi asetettuja matkustusrajoituksia. Trump kertoi rajoitusten poistamisesta Valkoisen talon Suomen aikaa tiistaina alkuyöstä julkaisemassa lausunnossa.

Rajoitusten kerrotaan poistuvan ensi viikon tiistaista alkaen, eli lähes viikko sen jälkeen, kun Trump on jo jättänyt virkansa. Trump on poistamassa rajoituksia Euroopan Schengen-alueen, Britannian, Irlannin ja Brasilian osalta. Matkustusrajoitukset ollaan jättämässä kuitenkin voimaan Kiinan ja Iranin osalta.

Bidenin tulevan hallinnon lehdistösihteeri Jen Psaki kertoo Twitterissä, ettei hallinto aio poistaa rajoituksia Trumpin lausunnosta huolimatta.

– Pandemian pahentuessa ja tarttuvampien muunnosten ilmaantuessa ympäri maailmaa, nyt ei ole aika poistaa rajoituksia kansainväliseltä matkustamiselta, Psaki kirjoittaa.

Sen sijaan tuleva hallinto aikoo "vahvistaa" kansainväliseen matkustukseen liittyviä toimia koronaviruksen leviämisen lievittämiseksi.