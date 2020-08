Donald Trump on kommentoinut videosovellus Tiktokin tilannetta viime aikoina ahkerasti. Kuva: Chris Kleponis / POOL

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump jatkaa Tiktok-sovelluksen mahdollisen kaupan hämmentämistä.

Mediat ovat viime viikkoina uutisoineet amerikkalaisyhtiö Microsoftin olevan mahdollisesti ostamassa Tiktokin kiinalaiselta Bytedancelta. Viime viikon lopulla presidentti Trump ilmoitti tulevansa mahdollisesti estämään koko sovelluksen käytön USA:ssa siihen liittyvien tietoturvariskien takia.

Maanantaina Trump kommentoi uudelleen Tiktok-kaupan mahdollisia kuvioita. Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump nyt totesi hyväksyvänsä kaupan, jos joko myyjä tai ostaja maksaa Yhdysvaltojen hallinnolle "erittäin suuren prosenttiosuuden" kauppasummasta.

Trump on asettanut kaupan syntymisen takarajaksi 15. syyskuuta. Jos Tiktok ei siihen mennessä ole siirtynyt USA:laiseen omistukseen, Trump on uhannut sovelluksen käytön estämisellä maassa. Taustalla on huippusuositun palvelun kiinalaisomisteisuus, ja siihen liittyvä pelko sovelluksen kautta kulkevan tiedon väärinkäytöstä.

"Ei voi olla kiinalaisten hallussa"

Uutiskanava CNN raportoi Trumpin sanoneen, ettei Tiktokilla ole "mitään oikeuksia, jos emme anna niitä heille".

– Jos aiomme antaa heille oikeudet, heidän täytyy tulla tähän maahan, Trump oli CNN:n mukaan kommentoinut.

Trump on myös pitänyt sovelluksen käytön sallimisen ehtona sen siirtymistä amerikkalaisomistukseen.

– Tiktok ei voi olla kiinalaisten hallussa. Se on liian suuri ja liian hyökkäävä siihen, Trump sanoi kommentoidessaan Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadellan kanssa käymäänsä keskustelua.

Jo aiemminkin Kiinan ja USA:n välisenä kiistakapulana ollut lyhytvideopalvelu Tiktok on viime aikojen kovin sosiaalisen median ilmiö. Palvelulla on maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää. Myös USA:n ulkoministeri Mike Pompeo on aiemmin väläyttänyt mahdollisuutta kiinalaisten sovellusten kieltämiseen.

Reuters raportoi kiinalaisen China Dailyn kirjoittaneen tiistaina, ettei Kiina aio hyväksyä Trumpin öykkäröintiä kiinalaisia teknologiayhtiöitä kohtaan. China Dailyn mukaan Kiinalla on runsaasti tapoja reagoida, jos Trump toteuttaa uhkauksiaan.

Trumpin suunnitelmat herättävät keskustelua myös hänen kotikentällään. Sekä puheet Tiktokin käytön kieltämisestä, sen pakottamisesta amerikkalaisomistukseen että osan kauppahinnasta vaatimisesta valtiolle ovat herättäneet ihmetystä ja keskustelua siitä, ovatko toimet ylipäätään mahdollisia tai laillisia.

Tiktok on kommentoinut Trumpin toimia esimerkiksi lupaamalla palkata USA:ssa 10 000 uutta työntekijää.