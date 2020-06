Toukokuun lopussa kuollut Christo teki monumentaalisia ympäristötaideteoksia. Italian Iseo-järvelle hän teki veden kävelysillan.

Walking on Water

Dokumentista tulikin ajankohtaisempi kuin arvattiinkaan, sillä maailmankuulu ympäristötaiteilija Christo (1935 – 2020) kuoli viikko sitten. Hän teki massiivisia teoksia, kuten paketoi pariisilaisen sillan.

Dokumentti ei ole mikään läpileikkaus Christon urasta, vaan se keskittyy puhtaasti yhteen projektiin, jossa hän toteutti Italian Iseo-järvelle yli kolme kilometriä pitkän vedessä kelluvan kävelysillan vuonna 2016. Ihmiset saivat tuntea kävelevänsä vetten päällä.

Taiteilija ei taida tykätä antaa haastatteluja tai selitellä töitään, joten dokumentissa kamera seuraa taiteilijaa.

Tiukka ja kiukkuinen taiteilija

Heti aluksi käy selville, että Christo osaa olla tiukka ja kiukkuinen. Hän ei halua antaa taiteellisista visioistaan tuumaakaan periksi, vaikka asiantuntijat muuta suosittelevat. Monenlaista vääntöä seuraa, kun teokset ovat valtavia teknisiä rakennelmia.

Tarvittaessa taiteilija osaa myös edustaa ja puhua yleisölle.

Christo rahoittaa suuret projektinsa itse niin, että myy aiheeseen liittyviä luonnoksia ja maalauksia.

Ponttonisilta on onnellisesti avattu juhlallisuuksin, ja sitten alkaakin dokumentin mielenkiintoisin osio. Silta on ennakoitua suositumpi, eivätkä italialaisviranomaiset tarpeeksi rajoita bussilastien tuloa. Tilanne on luisumassa hallitsemattomaksi, sillä yli miljoona ihmistä ryntää katsomaan taidesiltaa.

Dokumentin sankari on Vladimir, taiteilijan oikea käsi, joka on silminnähden todella kovilla.

