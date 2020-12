Brittiläinen tv-kasvo Monty Halls perheineen tutustuu Galápagossaarten ainutlaatuiseen luontoon.

Elämämme Galápagossaarilla





Galápagossaaret ovat televisiosta tutun brittiläisen meribiologin Monty Hallsin suosikkipaikka. Nyt hänelle avautuu mahdollisuus muuttaa hetkeksi tähän kiehtovaan ympäristöön vaimonsa ja kahden pienen tyttärensä kanssa. Luontoelämysten lisäksi he saavat oppia muovin vaaroista, haiden suojelusta ja pääsevät uimaan kilpikonnien kanssa.

Tyynessämeressä sijaitsevien, Ecuadorille kuuluvien Galápagossaarten monet lajit ovat sellaisia, ettei niitä tavata missään muualla maailmassa. Galápagossaarilla ei ole luontaisia petoja, joten eläimet eivät pelkää ihmisiä. Pelottomuus ei ole ainoa asia, jossa eläimet ovat ainutlaatuisia. Jotkut saarilla tavattavista lajeista ovat jättimäisiä.

Ihmisen toiminnan ikävät jäljet

Kolmeosaisen sarjan alussa Hallsin perhe saapuu uuteen kotiinsa. Lentokentällä käy ilmi, että tyttären matkalaukkuun sujauttamat heinätukot olisivat saaneet jäädä kotiin. Saarten ainutlaatuista luontoa on tärkeä suojella. Siksi sinne ei saa päätyä vieraita lajeja. Ne ovat jo horjuttaneet saaren ekologista tasapainoa.

Nykyisin saarten ainutlaatuisen luonnon arvo ymmärretään. Ecuador on maailman ensimmäinen maa, jossa luonnon oikeudet on kirjattu perustuslakiin. Lain mukaan ihmisten on pysyteltävä vähintään kahden metrin päässä saarten eläimistä. Tästä huolimatta ihmisen toiminnan vaikutuksilta ei voida välttyä. Merivirtojen mukana tarkkaan suojeltujen saarien rannoille kulkeutuu valtavat määrät muovijätettä.

