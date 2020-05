Iranilaiset Leila ja Sahand rikkoivat lakia rakastuessaan toisiinsa, vaikka kumpikin oli tahoillaan naimisissa. Kuva: Made Oy

Yhdessä aina

**** Kun kaksi tahoillaan naimisissa olevaa rakastuu toisiinsa Iranissa ja aloittaa suhteen, ottavat he suuren riskin. Iranissa avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat lain mukaan rikoksia. Seurauksena voi olla raipaniskuja tai kuolemantuomio esimerkiksi kivittämällä. Leilan ja Sahandin tarina alkaa näistä dramaattisista lähtökohdista. Tahoillaan naimisissa olevalla opettajaparilla on jo yhteinen lapsi ja halu elää yhdessä – perheenä. Siksi heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin paeta.

Kaksituntinen dokumentti vie katsojan suoraan arkitasolle tapahtumien ja tunteiden keskiöön: matkalaukut on pakattu ja Sahand painaa päänsä käsiin. On viimeinen ilta kotona eikä tulevasta ole tietoa. Seuraavassa hetkessä hän on jo menossa lentokentälle Leilan ja poikansa kanssa.

Piinallinen turvapaikkaprosessi

Määränpäänä on Turkki, josta he hakevat turvapaikkaa. Dokumentti seuraa piinallista prosessia ja sen lukuisia käänteitä. Samalla avataan kummankin tilannetta ennen yhteistä päätöstä. Yhteiselon hinta on kova, sillä kotimaahan jäivät myös sukulaiset. Seuraa stressiä ja riitoja, eikä lapsen sopeutuminen uuteen tilanteeseen suju helpolla. Pelon tunteet ja toivo paremmasta vuorottelevat pakolaisarjen keskellä.

Onnistuuko perheen yhdistäminen, saavatko he turvapaikan ja pääsevätkö he jatkamaan vielä matkaansa? Melkein kaikkiin kysymyksiin saadaan kuuden vuoden seurantadokumentissa vastaus.

Eläminen välitilassa on raastavaa. Silloin on otettava ilo irti pienistä onnistumisista ja luotettava rakkauteen.

TV1 klo 18.30