Amerikkalaistet Bobby, Eddy ja David saivat 19-vuotiaina yllättäen tietää, että ovat kolmoset.

Three identical strangers





Miltä mahtaisi tuntua, jos yhtä äkkiä törmäisit kaksoisveljeen, jonka olemassaolosta et ole tiennyt? Ja miltä mahtaisi tuntua, jos hetken päästä löytyisi kolmas identtinen veli?

Sitä yrittää selvittää Tim Wardlen dokumentti Three identical strangers.

Tai siltä se puolitoistatuntisen dokumentin aluksi vaikuttaa, kun Bobby Shafron, Eddy Galland ja David Kellman saavat 19-vuotiaina tietää, että he ovat kolmoset.

Jokainen kolmikosta on adoptoitu 1960-luvun alussa erilaisiin amerikkalaisperheisiin: yksi yläluokkaiseen, toinen keskiluokkaiseen ja kolmas työläisperheeseen.

Vaikuttaa enemmän kuin sattumalta ja dokumentin edetessä käykin ilmi, että sattumasta ei todellakaan ole kysymys.

Salainen tutkimus paljastuu pikku hiljaa

Dokumentin alku on riehakas, kun kolmosista tulee 1980-luvulla amerikkalaisten tiedotusvälineiden lemmikkejä. Pian sävyt synkistyvät, kun käy ilmi, että kolmikko on osa 20 vuotta kestänyttä tutkimusta, jossa kaksosia ja kolmosia on heti syntymän jälkeen erotettu toisistaan ja ryhdytty tutkimaan mitä sitten tapahtuu.

Dokumentin kohteille salainen tutkimus paljastuu pikku hiljaa ja samoin käy ilmi, että tutkimustuloksia ei ole koskaan julkistettu ja tutkimusaineistot on haudattu yliopiston arkistoon seuraavien vuosikymmenten ajaksi.

Näin ollen ei voi käydä ilmi kuinka paljon kasvatus meitä muokkaa. Pieniä vihjeitä dokumentti toki antaa, vaikka valmiita vastauksia ei olekaan.

