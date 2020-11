Englannissa työskentelevä suomalainen genetiikan tutkija Jari Louhelainen selvittää dna-tutkimuksen avulla, löytyisikö jotain uutta tietoa Bodominjärven surmista ja voisiko vanhoilta huhuilta katkaista siivet.

Murhan DNA





Tämä dokumentti avautuu ja kasvaa pikku hiljaa. Tutkimuksen kohteena ovat Bodominjärven murhat ja vanhat huhut.

Vuosikymmenten aikana on epäilty lukuisia ihmisiä. Tässä keskitytään Hans Assmaniin, kioskinpitäjä Valluun ja kahteen mieheen, joihin surmapaikalta löytyneen, siemennestettä sisältävän tyynyliinan epäiltiin liittyvän.

Mutta nyt asiasta eivät kerro viralliset tahot.

Uskomattomat päähenkilöt kannattelevat dokumenttia. On Yorkshiressa asuva tutkija Jari Louhelainen, joka sai julkisuutta selvitettyään dna-tekniikan avulla maailman kuuluisimman sarjamurhaajan, Viiltäjä-Jackin, henkilöllisyyden.

Nyt hän tutkii Bodominjärveen liittyviä näytteitä, muun muassa Hans Assmanin jäämistössä ollutta vanhaa kelloa, jossa uskotaan olevan veritahra. Mikä asiantuntemus ja intohimo työhön.

Sitten on tavallinen helsinkiläinen taksikuski Kenneth Cederberg, joka on intohimoisen kiinnostunut Bodomin murhista. Hän tutkii asiaa yksityisetsivän tavoin, ja on päässytkin pitkälle. Hän menee reippaasti soittelemaan tapaukseen liittyvien ja heidän sukulaistensa ovikelloja ja kohtaa ihmiset niin mukavalla ja reilulla asenteella, että ovet avautuvat. Hänessä on myös tv-toimittajan ainesta.

Paikallisten haastatteluista taas kuvastuu, miten pienen kyläidyllin raaka tragedia edelleen painaa heitä.

Uusi näkökulma

Murhamysteerin ja dna-tutkimuksen ohella dokumentti laajenee kertomaan myös erilaisista ihmisistä ja sukupolvien painolastista.

Kolmannessa jaksossa tapahtuu hieno kohtaaminen. Hetki on ehkä koskettavin, jonka olen asiaohjelmassa ikinä nähnyt.

Kiinnostava dokumentti ihan uudesta kulmasta!

TV2 klo 22.45 ja Yle Areena