Oululaisen NTRNZ median tuottama Vaietut arktiset sodat -sarja nähdään Disney-konserniin kuuluvalla National Geographic -kanavalla. Kuva: Museovirasto / Historian kuvakokoelma

The Walt Disney Company ostaa oululaisen NTRNZ median tuottaman Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarjan. Sarja tullaan näkemään Disneyn omistamalla National Geographic -kanavalla ja se saa ensiesityksensä Yle Areenassa ystävänpäivänä.

NTRNZ:n mukaan Vaietut arktiset sodat on kuusiosainen dokumenttisarja toisen maailmansodan vähiten tunnetuista tapahtumista. Sarjan kehittely aloitettiin vuonna 2018 ja se on ollut tuotannossa lähes kahden vuoden ajan.

Kyseessä on tuotantoyhtiön mukaan ensimmäinen Suomessa tuotettu kansainvälinen dokumenttisarja. Sarjaa on kuvattu Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Sarjan kaikki kuusi jaksoa julkaistaan maanantaina 14. helmikuuta Yle Areenassa ja ensimmäinen jakso esitetään Yle Tv1:llä keskiviikkona 16. helmikuuta.

– Ylen yksi tehtävistä on omalla tavallaan tukea kansainvälisyyteen pyrkiviä kotimaisia tuotantoyhtiöitä. Yle voi auttaa sisällön kehittämisessä ja tehdä ensimmäisen tilauksen. Vaietut arktiset sodat on monellakin tapaa suomalainen läpimurto, Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén kommentoi NTRNZ:n tiedotteessa.

Sarjan esitysoikeudet on myyty ennakkoon Norjaan NRK:lle, Ruotsiin SVT:lle ja Tanskaan DR:lle. Disneyn National Geographic -kanavan on määrä näyttää sarjaa aluksi Benelux-maissa.

– Monen vuoden työ ja usko omaan tekemiseen palkitaan nyt hyvin konkreettisella tavalla. The Walt Disney Company osoitti luottamusta pientä pohjoista tuotantoyhtiötämme kohtaan ostaessaan sarjan ennakkoon – sarja ei kaupan allekirjoitushetkellä ollut vielä edes valmis, sarjan vastaava tuottaja Teemu Hostikka kertoo.

Kertojaäänenä kuullaan Peter Franzénia

Tuotantoyhtiö korostaa, että vaikka toisen maailmansodan tapahtumia on käsitelty sadoissa eri sarjoissa ja elokuvissa, pohjoisen alueen tapahtumia ei olla koskaan aiemmin käsitelty kokonaisuutena.

– Vasta viime vuosina arktisen alueen tapahtumat, Norjan miehitys ja Lapin sota ovat alkaneet siirtyä historian kirjoista elokuviksi. Palaute sarjasta on ollut poikkeuksellisen positiivista kautta linjan, NTRNZ kertoo tiedotteessaan.

Sarjan kertojaäänenä kuulla kansainvälistäkin mainetta niittänyttä Peter Franzénia, joka toimii myös NTRNZ median hallituksessa ja osakkaana.

– Työryhmä sarjan takana on uskomattoman kova. He ovat käyneet läpi järisyttävän määrän tietoa ja materiaalia. He ovat myös saaneet sarjaan kansainvälisen tason imua ja dramaturgisen kaaren, joka vetää katsojan mukaansa. Ei ihme, että sarja on saanut arvokasta ja ansaittua kansainvälistä huomiota, Franzén kommentoi.

Arktisten vaiettujen sotien esitysoikeuksien myynnistä The Walt Disney Companylle uutisoi ensimmäisenä Yle.

Aiemmin helmikuussa uutisoitiin, että NTRNZ median tuottama Love of the wild -sarja myytiin kansainväliseen levitykseen Kiinassa sekä matkustus- ja taikasarja Magic in Lapland Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuoden 2022 aikana. Love of the wild on kansainvälinen versio yhtiön palkitusta Eränkävijät-sarjasta.