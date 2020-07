Yle valottaa kanavillaan heinäkuussa monipuolisesti 1980-luvun Dingo-ilmiötä. Kuvassa Dingon Pete Nuotio, Jonttu Virta, Pertti "Nipa" Neumann ja Pepe Laaksonen.

Levyraadin voitosta se alkoi vuonna 1984. Dingon Sinä ja minä sulatti raadin. Laulusolisti Neumann vääntelehti tiukoissa housuissaan kameran edessä tukka pystyssä ja vahvat meikit naamassaan.

Vuotta myöhemmin Suomessa elettiin jo täysillä Dingo-hysteriaa. Porilaisesta Dingosta tuli yksi kaikkien aikojen suosituimmista poprockyhtyeistä Suomessa. Bändin tavaramerkkejä olivat sifonkihuivit ja sormettomat hanskat, joista fanitkin oli helppo tunnistaa.

Ylen musiikkidraama Kaikki huutaa Dingo herättää Dingon suosion vuodet eloon mainiolla tavalla. 20-osainen sarja lähtee liikkeelle Neumannin teinivuosista merillä ja Dingon perustamisesta vuonna 1982.

"Kenellä ei ole töitä, on bändi", kuvaakin hyvin tuon ajan Poria, josta nousi paljon bändejä.

Sarjassa on hauska kohtaus, jossa sifonkihuiveja etsiskelevä Neumann kohtaa Yön Ollin Centrumin naisten osastolla.

Kun keikkabussi hajoaa keskellä Lappia

Jarno Kuosan ohjaama ja Kaisa Kuikkaniemen käsikirjoittama draama painottuu nousukiidon vuosiin 1983–1986. Alle puolituntiset jaksot ovat nopeatempoisia. Ne kuvaavat herkullisesti, ajoittain kaoottistakin bänditouhua, kuten esimerkiksi sitä, kun keikkabussi hajoaa talvipakkasessa, keskellä ei mitään ensimmäisellä Lapin-kiertueella.

Spinal Tap -tyyppistä huumoriakin löytyy: keikkajännitykset oksenteluineen, hysteeristen fanien pakoilu ja kostea Irlannin-reissu.

Esiin nostetaan myös bändin keskinäiset skismat ja erimielisyydet managerin kanssa. Draamassa annetaan ymmärtää, että Neumann olisi erottanut basisti Jarkko Even, jotta saisi tilalle vanhan bändikaverinsa Pepe Laaksosen. Asialla on toki spekuloitu, mutta virallisesti on puhuttu Even eronneen itse.

Poikkeuksellista Dingo-ilmiötä valotetaan laajasti heinäkuussa Ylen kanavilla: luvassa on muisteluita, dokumentteja, ajankuvaa sekä tietysti paljon Dingon musiikkia. Entisille Dingo-faneille kokonaisuus nautinnollinen nostalgiatrippi, mutta muillekin se tarjoaa vähintään kiinnostavan palasen suomalaista populaarikulttuurin historiaa.

Kaikki huutaa Dingo! Tarina bändistä joka sekoitti Suomen ja Kirjoitan – Maailma Dingon sanojen takana, Yle Areena 2.7. alkaen, Radio Suomi 6.7. alkaen, Dingo-ilta, Radio Suomi 2.7. klo 18.00, Dingo ja levottomat tuhkimot, Yle Teema 2.7. klo 21.05.