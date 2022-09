Kuva: Arkisto / Jussi Leinonen

Oulun radio- ja tv-asemilla tehdään huoltotöitä torstaina 29. syyskuuta. Digita tekee huoltotöitä kello 8–16 välisenä aikana. Huoltotyölle on myös vara-ajankohta perjantaina 30. syyskuuta.

Asemilta välitettäviin lähetyksiin aiheutuu katkoksia huoltotyön aikana. Lisäksi radio- ja tv-palveluja lähetetään alennetulla teholla, mikä voi aiheuttaa palveluiden vastaanotossa häiriöitä peittoalueen reunamilla.

Katkoksia aiheutuu Oulun tv-aseman lisäksi Oulun alueen täytelähetinasemille Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Vaalassa ja Hailuodossa.

Katkos aiheuttaa 30 minuutin huoltokatkon seuraaville kanaville huoltotöiden alkaessa ja loppuessa:

Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Nelonen, Yle Teema & Fem, AVA, Koti TV, TV5, Kutonen, TLC, FOX, Frii, National Geographic, PosiTV, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Teema&Fem HD, MTV3 HD, Sub, Liv, Jim, AlfaTV, Hero, INEZ, C More Max, C More MAX HD, Liiga 1, C More First HD, V film premiere HD, C More Sport 1 HD, C More Sport 2 HD, C More Hits, C More Juniori, C More Series, Discovery Channel, Nick Jr., Nat Geo Wild, Animal Planet, V sport live 1, V sport live 2, V sport live 3, V sport live 4, V sport live 5, V sport 1 Suomi HD, V sport 2 Suomi HD, V sport + Suomi HD, V sport golf HD, V film action HD, V sport vinter HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Investigation Discovery, Disney Junior, Disney Channel, AdultTV.fi.

Lisäksi seuraaville radiokanaville aiheutuu kaksi viiden minuutin taukoa huoltotöiden alkaessa ja päättyessä:

Yle Radio 1, YleX, Yle Radio Suomi Oulu, Yle Radio Vega / Österbotten, Yle Puhe

Huoltotöiden takia seuraavat radiokanavat toimivat alennetulla lähetysteholla kello 8–16 välillä:

Aito Iskelmä, Basso, Classic, HitMix, Iskelmä, Kaleva Radio, LOOP, Me Naiset Radio, Radio Nova, Patmos, Pooki, Radio City, Radio Dei, Radio Rock, SuomiPop, SuomiRäp