Pohjaset Oy:n myyntijohtajalla Raimo Pohjasella on "jengipaita päällä", kuten hän asian ilmaisee. Skalin logolla varustettu paita on Ukrainan väreissä ja selässä on viesti: Ammattidiesel käyttöön. Nyt puhutaan kuljetusalan puolesta. Pohjanen on Suomen kuljetus- ja logistiikka Skal ry:n Pohjois-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja.

Kuljetusalan yrittäjät ovat olleet veitsen terällä käytännössä koko alkuvuoden. Dieselin litrahinta on monin paikoin 2,5 euroa. Se on euron kalliimpi kuin vuosi sitten. Hintapiikki osui maaliskuulle. Dieselin litrahinta ylitti kahden euron rajan ja nousi joulukuuhun verrattuna 66 senttiä.