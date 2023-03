Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä Kevan selvityksen mukaan noin tuhannen sairaanhoitajan vaje. Kuva: Vesa Joensuu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) aloittaa Oulussa uuden koulutuksen, jossa lähihoitajataustaiset opiskelijat valmistuvat sairaanhoitajaksi aiempaa nopeammin.

Uusi koulutus alkaa syksyllä Diakin Oulun-kampuksella. Siihen voi hakea 15. maaliskuuta alkavassa yhteishaussa.

Koulutus on suunnattu heille, joilla on jo taustallaan lähihoitajatutkinto. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelija voi suorittaa sen monimuotototeutuksessa noin puoli vuotta tavoiteaikaa nopeammin.

Syksyllä alkavaan koulutukseen on tarjolla 25 aloituspaikkaa. Koulutukseen mielivän hakijan pitää yhteishaussa hakemisen lisäksi ilmoittautua erikseen valintakurssille Diakin avoimen ammattikorkeakoulun verkkokaupassa 15. maaliskuuta–14. huhtikuuta välisenä aikana.

Uudella koulutuksella Diak pyrkii vastaamaan Pohjois-Pohjanmaata vaivaavaan sairaanhoitajapulaan. Kevan selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä noin tuhannen sairaanhoitajan vaje.